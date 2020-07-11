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    新加坡大選落幕！執政黨獲83席 得票率卻跌近歷史最低

    新加坡總理李顯龍坦言選舉結果不如預期。（法新社）

    新加坡總理李顯龍坦言選舉結果不如預期。（法新社）

    2020-07-11 08:38:45

    〔即時新聞／綜合報導〕新加坡國會大選落幕，執政黨人民行動黨（PAP）雖然獲得國會絕對多數席次，持續保有執政權，但支持度卻下滑至接近歷史最低，外界認為是受到反對黨的強力挑戰，以及武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響所導致。

    綜合外媒報導，此次的大選將是新加坡總理、人民行動黨秘書長李顯龍最後一場選戰，最終在93個國會席次中贏得83席，但61％的得票率低於2015年大選的70％；最大在野黨工人黨贏得10席，是星國在野黨獲得最多國會席次的一屆，

    李顯龍在今日上午的記者會中表示，「我們雖獲得了多數人民的授權，但得票率沒有達到我們的期望，這樣的結果反映出新加坡人民在這場危機中的痛苦和不安定感，這並不是一次讓人感覺良好的選舉。」

    人民行動黨史上最低得票率出現在2011年，當時星國政府飽受移民和就業問題困擾，得票率僅60％；今年則遭逢武漢肺炎影響，新加坡封城防疫，導致經濟嚴重衰退。

    值得關注的是，預料成為下一任新加坡領導人的副總理王瑞杰，離開耕耘多年的淡濱尼集選區，轉戰人民行動黨在上屆大選中、所有勝選的集選區中得票率敬陪末座的東海岸集選區，最終以53％得票率勝出。

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