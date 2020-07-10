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    4名新疆高官遭美制裁！ 中國外交部怒嗆「採取對等措施」

    美國財政部9日宣布，以涉及重大人權侵犯為由，宣佈對一家中國政府機構和4名現任或前任政府官員進行制裁，其中新疆黨委書記陳全國（見圖）也被列入制裁名單。（路透資料照）

    美國財政部9日宣布，以涉及重大人權侵犯為由，宣佈對一家中國政府機構和4名現任或前任政府官員進行制裁，其中新疆黨委書記陳全國（見圖）也被列入制裁名單。（路透資料照）

    2020-07-10 21:17:53

    〔即時新聞／綜合報導〕美國國務院、財政部宣布，以涉及重大人權侵犯為由，宣佈對一家中國政府機構和4名現任或前任政府官員進行制裁。對此，中國外交部趙立堅今（10）日表示，中方決定對在涉疆問題上表現惡劣的有關美國機構和個人採取對等措施，且細節「很快就會知道」。

    美國財政部9日宣布，以涉及嚴重侵犯新疆少數族群人權為由，對新疆黨委書記陳全國、前新疆政法委書記朱海侖、新疆公安廳廳長王明山及前新疆公安廳黨委書記霍留軍等4名中共官員進行凍結資產，前3人還被國務院禁止入境美國；美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）同日發表聲明宣稱，對中國「繼續在新疆侵犯人權的官員施加制裁和簽證限制」。

    對此，趙立堅今日在例行記者會上回應表示，美方行徑嚴重干涉中國內政，嚴重違反國際關係基本準則，嚴重損害中美關係，中方對此予以堅決反對，強烈譴責，「針對美方錯誤行徑，中方決定對在涉疆問題上表現惡劣的有關美國機構和個人採取對等措施。」

    趙立堅說，新疆事務純屬中國內政，美方沒有權利、沒有資格橫加干涉，中國政府捍衛國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，打擊暴恐勢力、分裂勢力、宗教極端勢力的決心堅定不移，反對任何外部勢力干涉新疆事務和中國內政的決心堅定不移。

    趙立堅稱，敦促美方立即撤銷有關錯誤決定，停止任何干涉中國內政，損害中方利益的言行，「如果美方執意妄為，中方必將堅決回擊。」

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