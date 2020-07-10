東京10日再創單日確診新高 當局疾呼夜店裡少交談

東京歌舞伎町是著名的夜生活娛樂區，不少夜店、酒吧甚至色情產業都座落於此區。（法新社）

2020-07-10 20:30:54

〔即時新聞／綜合報導〕台灣武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情雖已趨緩，但不少國家的情況仍相當嚴峻，其中日本東京的確診人數連續2天創下新高，繼昨天（9日）的224例後，今天（10日）再新增243例，更新紀錄。對此日本當局呼籲民眾在夜店應避免交談並遵守相關規定，以免感染機率提高。

根據《路透》報導，自日本政府解除緊急狀態以後，首都東京的確診人數有上升趨勢，尤其歌舞伎町、紅燈區更是確診病例的主要來源。而在10日東京公布創下單日新增最高病例數243例後，當局緊急呼籲民眾不論是在夜店、酒店、俱樂部等地點活動應避免交談、輕聲細語，同時也要遵守相關防疫規定，降低群聚感染風險。

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負責日本經濟財政的內閣特命擔當大臣西村康稔就表示，「我們必須迅速採取應對措施」，指出目前傳出群聚感染消息的大多是像歌舞伎町這類夜生活豐富的地區，從這些地方採取堅決的措施至關重要，「必須確保民眾完全遵守（防疫）規則」。西村表示，會加強教育夜生活工作者的力度，敦促有關業者為消費者提供足夠空間，保持良好通風，避免大聲交談，之後也會再同專家與負責夜生活區的官員開會，決定其他應對措施。

截至今晚8點，日本目前確診人數為2萬371人，光是東京就高達7272例，遠高過日本境內其他行政區，排名第二的是大阪1954人確診。

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