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    「亞洲北約」成形抗中？美日印澳擬年底聯合軍演

    美國海軍史坦尼斯號航空母艦在2016年的美印日「馬拉巴爾」海上聯合軍演時駛入孟加拉灣，艦上停載F/A-18戰鬥攻擊機和E-2D預警機等戰機。（路透檔案照）

    美國海軍史坦尼斯號航空母艦在2016年的美印日「馬拉巴爾」海上聯合軍演時駛入孟加拉灣，艦上停載F/A-18戰鬥攻擊機和E-2D預警機等戰機。（路透檔案照）

    2020-07-10 19:27:02

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕全球民主國家圍堵中國的態勢逐漸形成！《彭博社》10日報導，印度計畫邀請澳洲參加一年一度的馬拉巴爾（Malabar）海上聯合軍事演習，美國、印度、日本和澳洲等4國海軍，年底可望齊聚孟加拉灣。然而，分析指此舉將激怒中國政府。

    據報導，這是美、日、印、澳等4國啟動旨在制衡中國的「四方安全對話」（QUAD）區域計畫後，澳洲首次加入原本僅邀請美、日參與的馬拉巴爾海上聯合軍演，而印度提出這項構想的時機，正巧適逢印中兩軍上月在邊界「拉達克」（Ladakh）地區爆發兩國40多年來最嚴重流血衝突。

    印度官員指稱，新德里當局預計在與美、日兩國政府磋商後，下週就會正式邀請澳洲。澳洲國防部發言人10日則稱尚未收到邀請，但坎培拉當局認為，「參加四方防衛行動很有價值，可提升彼此間的協同操作能力，並促進四國在自由、開放和繁榮印太地區的共同利益。」

    美國智庫「蘭德公司」（Rand Corporation）資深防衛分析師葛羅斯曼（Derek Grossman）指出，印度擬邀請澳洲加入馬拉巴爾軍演，從當前情勢來看意義十分重大，將向中國傳遞一項重要訊息－即使「四方安全對話」在名義上並不存在4國聯合軍演，但這項行動實際上將會發生。

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