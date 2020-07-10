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    美國將退出WHO 譚德塞哽咽：分裂無法戰勝武漢肺炎

    世界衛生組織秘書長譚德塞。（路透檔案照）

    世界衛生組織秘書長譚德塞。（路透檔案照）

    2020-07-10 17:51:30

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情在全球蔓延，美國對於世界衛生組織（WHO）防疫不力相當不滿，將於明年7月6日退出世界衛生組織。世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在美東時間9日的疫情通報會上則是罕見落淚，直批全球缺乏團結，認為分裂的世界無法戰勝病毒。

    在武漢肺炎的疫情中，美國總統川普對於這次世界衛生組織的做法非常不滿意，5月底就已經揚言要「終止與世界衛生組織的關係」，並痛批中國在世衛中有絕對優勢的地位。美國8日則是正式告知聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres），明年7月6日生效後，就會退出世界衛生組織。

    譚德塞美東時間9日在疫情記者會上批評，現在全球所面臨最大的威脅是缺乏領導、團結，並語帶哽咽的表示，分裂的世界導致全球無法戰勝病毒，疫情也對全球團結和領導能力造成考驗。

    譚德塞認為若全球團結，就能克服並戰勝造成全球大量傷亡的敵人，並不斷強調，團結才能抵抗病毒。

    譚德塞在這次對抗疫情的過程中，可說是爭議不斷，更被外界普遍認為不斷幫中國講話，立場親中。過去也曾公開指控台灣對他種族歧視、人身攻擊，美中經濟與安全審查委員會（USCC）對此則發布報告指出，這些攻擊其實來自中國。

    WHO疫情記者會影片

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