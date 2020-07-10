中國廣東惠州狼師涉誘姦10多名國小女童 官方說法引眾怒

中國廣東惠州驚傳有一名41歲「狼師」涉嫌「誘姦」10幾名國小女童，被憤怒家長圍毆。（圖截自微博影片）

2020-07-10 16:22:23

〔即時新聞／綜合報導〕日前有網友爆料，中國廣東惠州驚傳有一名41歲「狼師」涉嫌「誘姦」10幾名國小女童，在某次作案過程中被女童父親撞見，才曝光這起醜聞。受害學生家長們馬上報警處理，但傳警方「辦案不積極」，直到學生家長忍無可忍直接衝到校門口「圍毆」這名「狼師」，警方到場「解救」這名教師後才稱要拘留他，直到民眾將影片上傳至網路，警方才公開回應此事，引發諸多不滿、揣測。

綜合媒體報導，7日晚間中國社群盛傳一段影片，顯示一人在國小門口遭情緒激動的民眾團團包圍、痛毆，在場員警幾度阻止眾人，甚至一度舉槍警告，才將男子押上警車帶離。有網友表示，此事發生在廣東惠州市水口鎮的大和小學前，被圍毆的男子是該校的在編教師，涉嫌「誘姦」10多名12歲女童，最近作案時碰巧被1名女學生的父親撞見而東窗事發。

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有中媒報導，此事發生在6月20日，家長也馬上報警處理，但警方卻延遲到6月24日晚上9時左右才到學校取證，也未拘留這名嫌疑人，直到7月7日晚間家長到校憤怒堵人、圍毆，此事被曝光到網上，惠州市公安局惠城區分局才在8日晚間於官方微博發佈通報，但通報內容卻稱這名教師涉嫌在「6月24日」傍晚「猥褻」學生，引起中國網友不滿。

網友怒罵官方通報「避重就輕」，試圖淡化案情的嚴重性，事發時間也有出入，且就算依官方說法，案發也已有半個月之久，但當地警方卻直到本月8日才公開回應此事，疑似是因為影片曝光、輿論壓力才逼得當局面對，有人質疑警方的辦事效率，也有人猜測其中另有隱情。

惠州水口大和小学 一个老师睡女学生 都是12岁 十几个学生都祸害了。今天是正好被一个女孩的爸爸撞见了。

中共官员嫖宿幼女 ， 中共的老师比中共官员还没底线。真是都该死。 都该死 ！ pic.twitter.com/QnGaFfaVMx — 吴文行wenxingwu （@wuwenhang） July 8, 2020

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當地警方通報淡化案件嚴重性，引發民眾不滿。（圖取自微博）

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