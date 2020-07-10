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    無法預料「港版國安法」多凶險 黃之鋒：確有擔憂人身安全

    前香港眾志秘書長黃之鋒今表示，港版國安法通過後，的確有擔憂個人人身安全，因沒有人能預計其打擊幅度有多大。（法新社）

    前香港眾志秘書長黃之鋒今表示，港版國安法通過後，的確有擔憂個人人身安全，因沒有人能預計其打擊幅度有多大。（法新社）

    2020-07-10 12:03:26

    〔即時新聞／綜合報導〕中國制定「港版國安法」，讓香港民主派人人自危。日前退出香港眾志的黃之鋒今日（10日）表示，港版國安法通過後，的確有擔憂個人人身安全，因沒有人能預料其打擊幅度有多大，甚至有可能被送往內地（中國）服刑，但他選擇留在香港，繼續參與民主派初選。

    綜合外媒報導，黃之鋒今日接受電台節目訪問時表示，儘管香港眾志的綱領從未納入「港獨」，但一直被中共視作港獨組織，加上香港眾志一直致力推動美國的《香港人權民主法案》，因此不排除在港版國安法通過後，遭到任何風險。黃之鋒認為，香港眾志的解散，目的在於保護中學生成員，以及一些普通的參與者。

    前香港眾志主席羅冠聰日前離港，將戰場轉移海外。黃之鋒說，這是羅冠聰的個人決定，在港版國安法下，在香港提出倡議可能會被判有罪，的確需要有人在海外講出真相並爭取國際關注。

    對於政制及內地事務局長曾國衞稱，民主派初選可能違反國安法，黃之鋒表示，若投票人數只有1、2千人，政府要打擊一少撮人當然容易，但若有10萬民眾投票，必會加重政府清算的成本與顧慮，同時會影響國際輿論。明日（11日）舉行的民主派初選是港版國安法立法後首次的大型民意表態，港人需要向國際展示決心。

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