武漢肺炎》首名白宮記者確診 確診前兩度參與記者會

白宮記者出現首例確診，該名記者確診前兩度參與白宮例行記者會。圖為6日的白宮記者會。（歐新社）

2020-07-10 11:45:05

〔即時新聞／綜合報導〕白宮記者協會（White House Correspondents’ Association）9日表示，本週參與白宮例行記者會的一名記者確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），該名記者沒有任何症狀，白宮正在調查密切接觸者。

綜合外媒報導，確診記者6日和8日出席由白宮新聞秘書麥肯內尼（Kayleigh McEnany）主持的記者會，期間皆戴著口罩，目前白宮正在聯絡確診記者的密切接觸者，將提供免費篩檢。白宮記者協會主席卡爾（Jonathan Karl）表示，確診記者是無症狀感染者，出席記者會當天只有在簡報室裡停留，沒有前往白宮其他工作區域。

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疫情爆發後，為確保例行記者會安全進行，白宮已採取相關防疫措施，包括限制記者數量，維持社交距離，要求記者戴口罩並接受病毒篩檢。

據報導，9日出現的病例是首名確診的白宮記者，儘管在疫情爆發後曾多次傳出疑似病例，經篩檢後皆為陰性。美國武漢肺炎確診仍持續激增，單日新增超過6萬例，累積超過311萬確診，13萬人死亡。

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