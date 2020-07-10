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    馬斯克再誇海口：特斯拉已非常接近「完全自動駕駛」

    馬斯克聲稱特斯拉已非常接近完全自駕水準。（歐新社）

    馬斯克聲稱特斯拉已非常接近完全自駕水準。（歐新社）

    2020-07-10 11:53:24

    〔即時新聞／綜合報導〕自動駕駛無疑是未來交通科技的最重趨勢，業界領頭羊特斯拉CEO馬斯克（Elon Musk）透露，特斯拉已經非常接近完全自動「5級」自駕等級。

    綜合外媒報導，馬斯克在上海舉辦的世界人工智慧大會上透過影片致詞，他提到，特斯拉已非常接近完全自駕的基本要求，日後只要透過軟體更新，不需要更換硬體設備便能直上5級自駕，「我對5級自駕有高度的信心，且會來得非常快速，我認為今年就能夠達到完全自駕的基本運作要求，剩下的就是許多小問題以及系統整合。」

    美國汽車工程師協會（SAE）將自動駕駛分為5級，特斯拉目前為2級自駕，需要駕駛手握方向盤，保持專注必須隨時接手操控，與馬斯克聲稱的不須有駕駛在車內的5級完全自駕仍有一段差距。

    商業諮詢公司IHS Markit分析師Tim Urquhart認為，上述發言只是又一次馬斯克典型的大膽言論，完全自駕是產業中可望而不可及的目標之一，「即便特斯拉能夠在生產環境中展現出值得信賴的科技實力，但在主要市場的一般環境下，完全自駕仍是遙遙無期。」

    Tim Urquhart強調，光是現在就已經有部分特斯拉駕駛錯誤使用特斯拉的科技，「沒有所謂的5級自駕基本要求，有的必須是防彈、防呆以及在現實環境中無數次的測試。」

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