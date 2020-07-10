軍情動態》台日韓印澳菲都有！美今年頻批准對印太盟友軍售

美國今年頻頻對印太盟友軍售。圖為我國AH-64阿帕契直升機在2018年漢光演習開火畫面。（路透）

2020-07-10 11:16:49

〔即時新聞／綜合報導〕美國務院已經批准出售日本105架F-35戰機，估計總費用約231.1億美元（約新台幣6811.4億元），成為美國史上第二大筆軍售，引發關注，同一時間也宣布批准售台「愛國者三型」（PAC-3）防空飛彈的延壽案，今年美國頻頻對東亞地區軍售，針對性十足。

美國國務院9日正式批准售台「愛國者三型」（PAC-3）防空飛彈的延壽案，估計費用為6.2億美元（約新台幣182億元），並通知國會，為繼今年5月後，美國政府在2020年第二度批准對台軍售案；軍事專家梅復興認為，美國已不再累積一堆軍售案長期不通告，然後以一次清倉的方式同時宣布許多軍售案，而是改以像一般國家一樣，台灣可以隨時送件，美國隨即審核，按程序批准後隨時通告國會。

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同一時間美國防安全合作局也同步宣布售日本105架F-35戰機，總費用約231.1億美元，成為美國史上第二大筆軍售，今年以來美國積極對東亞、南亞各國軍售，1月批准澳洲政府水面作戰計劃，包括對3艘荷巴特級神盾驅逐艦（Hobart-class destroyer）現代化改造計畫，及建造前3艘「獵人級」（Hunter class）巡防艦，以及批准對新加坡出售最多12架可短場起降的F-35B及相關設備，取代1998年服役至今的一批F16戰機，這份軍售案總價高達27.5億美元大單（約新台幣813.4億）。

2月出售印度「綜合防空武器系統」（IADWS）、澳洲200枚遠程反艦飛彈（LRASM）；3月批準南韓韓國F-16戰機識別敵我（IFF）和LINK 16和相關設備升級案；4月批准出售菲律賓6架AH-64阿帕契直升機、6架AH-1Z蝰蛇直升機和相關設備、印度10枚空射型AGM-84魚叉反艦飛彈、16枚MK 54輕魚雷，以及南韓F-35戰機後續支援案。

5月美國務院批准售台灣18枚總金額1.8億美元（約新台幣54.46億元）的MK-48 Mod6 AT重型魚雷與備料；7月除包含上述日本及台灣軍售案外，還有批准售印尼西亞8架V-22魚鷹式傾斜旋翼機。

美國防安全合作局在這些交易中指出，協助盟國發展和維持強大和有效的自衛能力對美國的國家利益至關重要」，強調這些軍售「不會改變該地區的基本軍事平衡」。

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