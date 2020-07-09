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    武漢肺炎》比病死更多！1.22億人恐因疫情餓死

    在印度與巴基斯坦的邊境上，兩名農夫騎著牛運送小麥。圖為示意圖。（法新社檔案照）

    在印度與巴基斯坦的邊境上，兩名農夫騎著牛運送小麥。圖為示意圖。（法新社檔案照）

    2020-07-09 23:36:59

    〔編譯黃靖媗／綜合報導〕非政府組織「樂施會（Oxfam）」9日發表報告警告，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情成為壓垮已破碎不堪的食物供應體系的最後一根稻草，可能導致今年全球處於餓死邊緣的人數比去年多1.22億，比直接死於武漢肺炎的人數更多。

    「樂施會」9日發布題為「飢餓病毒：武漢肺炎如何加劇飢餓世界的飢餓」（The Hunger Virus: How COVID-19 Is Fuelling Hunger In A Hungry World）的報告，引述聯合國世界糧食計畫署（WFP）的數據，指出2019年約有8.21億人有糧食不安全的問題，其中約1.49億人面臨迫切的飢餓問題，今年受疫情影響，面臨迫切飢餓問題的人數將上升82%，總共將近2.7億人，代表每天約有6000至1.2萬人會因為武漢肺炎造成的社會與經濟衝擊而餓死。

    報告歸納出七項加劇飢餓問題主要原因，分別是大量失業人口、農夫因封鎖令或患病無法務農、人道救援減少、破碎的食物供應體系、氣候危機、不平等、戰爭衝突，「樂施會」也呼籲，各國政府應採取行動處理飢餓問題。

    報告指出，因為邊境關閉、食物供應鏈受阻，葉門、阿富汗、敘利亞等本來就屬於飢餓問題熱點的國家，狀況在疫情爆發後有惡化的趨勢。印度、巴西、南非等中等收入國家，也逐漸成為新的飢餓問題熱點。就算是在英國這種已開發國家，封鎖抗疫期間，仍有逾370萬人使用過食物銀行，或曾經尋求慈善團體協助。

    報告也點出，由於女性占非正式員工的比例較重，而非正式員工又是受疫情衝擊最大的族群，導致飢餓問題在女性與女性操持家計的家庭中更為嚴重，另外，女性也必須承擔學校關閉、親屬感染武漢肺炎後增加的無償照護工作。

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