武漢肺炎》比病死更多！1.22億人恐因疫情餓死

在印度與巴基斯坦的邊境上,兩名農夫騎著牛運送小麥。圖為示意圖。(法新社檔案照)

2020-07-09 23:36:59

〔編譯黃靖媗/綜合報導〕非政府組織「樂施會(Oxfam)」9日發表報告警告,武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)疫情成為壓垮已破碎不堪的食物供應體系的最後一根稻草,可能導致今年全球處於餓死邊緣的人數比去年多1.22億,比直接死於武漢肺炎的人數更多。

「樂施會」9日發布題為「飢餓病毒:武漢肺炎如何加劇飢餓世界的飢餓」(The Hunger Virus: How COVID-19 Is Fuelling Hunger In A Hungry World)的報告,引述聯合國世界糧食計畫署(WFP)的數據,指出2019年約有8.21億人有糧食不安全的問題,其中約1.49億人面臨迫切的飢餓問題,今年受疫情影響,面臨迫切飢餓問題的人數將上升82%,總共將近2.7億人,代表每天約有6000至1.2萬人會因為武漢肺炎造成的社會與經濟衝擊而餓死。

請繼續往下閱讀...

報告歸納出七項加劇飢餓問題主要原因,分別是大量失業人口、農夫因封鎖令或患病無法務農、人道救援減少、破碎的食物供應體系、氣候危機、不平等、戰爭衝突,「樂施會」也呼籲,各國政府應採取行動處理飢餓問題。

報告指出,因為邊境關閉、食物供應鏈受阻,葉門、阿富汗、敘利亞等本來就屬於飢餓問題熱點的國家,狀況在疫情爆發後有惡化的趨勢。印度、巴西、南非等中等收入國家,也逐漸成為新的飢餓問題熱點。就算是在英國這種已開發國家,封鎖抗疫期間,仍有逾370萬人使用過食物銀行,或曾經尋求慈善團體協助。

報告也點出,由於女性占非正式員工的比例較重,而非正式員工又是受疫情衝擊最大的族群,導致飢餓問題在女性與女性操持家計的家庭中更為嚴重,另外,女性也必須承擔學校關閉、親屬感染武漢肺炎後增加的無償照護工作。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法