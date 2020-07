英雄！母親身陷火場拋出孩子 路過男子狂衝接住保命

2020-07-10 00:30:14

〔即時新聞/綜合報導〕日前,美國鳳凰城一棟公寓發生火災,一名身在火場的母親瑞秋(Rachel Long)由於惡火進逼無計可施,將只有3歲大的孩子自3樓拋出,位於現場的男子布朗克斯(Phillip Blanks)見狀,立刻拔腿狂奔,在千鈞一髮之際成功接住小男孩。

綜合外媒報導,28歲布朗克斯當日原本要去拜訪朋友,於途中見到瑞秋的公寓起火,裡頭更傳來呼救聲。當時火勢已一發不可收拾,絕望的瑞秋只得將孩子拋出,布朗克斯見狀,立刻狂奔上前,成功救下男童。

布朗克斯事後表示,「無論在哪發生這種事,我都會跳出來拯救這一切。這就是我的想法,這就是我的個性。因為我喜歡幫助他人。」布朗克斯曾經是美式足球的接球員,並曾在美國海軍陸戰隊服役。

令人難過的是,瑞秋之後因為試圖救出自己的8歲女兒羅克珊(Roxanne)而葬身火窟,而救難人員冒著火勢破門而入,搶救出重傷的女孩。

對此,布朗克斯表示,瑞秋才是真正的英雄,因為她犧牲了自己以求救出她的兩個孩子。

LIFESAVING CATCH: Eyewitness video shows Phillip Blanks – a former college wide receiver – sprint to the scene of a third-floor apartment fire in Phoenix before catching a small child thrown from a balcony; the mother of the child did not survive. https://t.co/CyIuiva87p pic.twitter.com/egzOxE5bFr