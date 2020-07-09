英雄！母親身陷火場拋出孩子 路過男子狂衝接住保命

英勇救下小孩的菲利普·布朗克斯。（圖擷取自推特）

2020-07-10 00:30:14

〔即時新聞／綜合報導〕日前，美國鳳凰城一棟公寓發生火災，一名身在火場的母親瑞秋（Rachel Long）由於惡火進逼無計可施，將只有3歲大的孩子自3樓拋出，位於現場的男子布朗克斯（Phillip Blanks）見狀，立刻拔腿狂奔，在千鈞一髮之際成功接住小男孩。

綜合外媒報導，28歲布朗克斯當日原本要去拜訪朋友，於途中見到瑞秋的公寓起火，裡頭更傳來呼救聲。當時火勢已一發不可收拾，絕望的瑞秋只得將孩子拋出，布朗克斯見狀，立刻狂奔上前，成功救下男童。

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布朗克斯事後表示，「無論在哪發生這種事，我都會跳出來拯救這一切。這就是我的想法，這就是我的個性。因為我喜歡幫助他人。」布朗克斯曾經是美式足球的接球員，並曾在美國海軍陸戰隊服役。

令人難過的是，瑞秋之後因為試圖救出自己的8歲女兒羅克珊（Roxanne）而葬身火窟，而救難人員冒著火勢破門而入，搶救出重傷的女孩。

對此，布朗克斯表示，瑞秋才是真正的英雄，因為她犧牲了自己以求救出她的兩個孩子。

LIFESAVING CATCH: Eyewitness video shows Phillip Blanks – a former college wide receiver – sprint to the scene of a third-floor apartment fire in Phoenix before catching a small child thrown from a balcony; the mother of the child did not survive. https://t.co/CyIuiva87p pic.twitter.com/egzOxE5bFr — World News Tonight （@ABCWorldNews） July 7, 2020

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