強國男夜唱被攔不爽刺死2防疫人員 今執行死刑

中國雲南一名24歲男子今年2月去夜唱被2名防疫人員攔下，竟直接將2人殺死，最後被法院判處死刑，並於今天執行完畢。示意圖。（法新社）

2020-07-09 21:20:05

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續延燒，各國防疫人員的辛苦自然是不用多說，但在今年2月，中國雲南竟發生一起防疫人員遭砍殺事件，引起社會一片譁然。事隔5個月，犯案的兇嫌今天（9日）已依法執行死刑。

綜合中媒報導，涉案的26歲男子馬建國在今年2月6日晚間11點左右與友人聚餐結束，打算續攤去夜唱，路上經過「麼索村委會」的檢疫站時，馬建國友人看到前方有路障，正想要去搬開時被2名防疫站人員李國民、張貴週上前阻止。沒想到2名防疫人員拍照存證的舉動引起馬建國不滿，竟拿出隨身攜帶的摺疊刀對2人一頓猛刺，雖被害者後來送醫急救，仍回天乏術。

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警方事後將痛下殺手的馬建國逮捕歸案，雲南省紅河州中級人民法院指出馬建國在國家防疫緊張的時期無視法律，還失控剝奪他人生命，情節特別惡劣，社會危害極大。且馬建國曾因犯故意傷害罪被判處有期徒刑，服刑後又犯殺人罪，認為此人惡性不改，應依法從重處罰。

雖然馬建國犯罪後自首，但法院考量其犯罪事實及對社會的危害程度，在今年3月1日以故意殺人罪判處馬建國死刑，剝奪政治權利終身，並於今天上午依法對馬建國執行死刑。

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殺害防疫人員的男子馬建國今被處以死刑。（圖取自微博）

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