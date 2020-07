西雅圖市府辦「消除白人優越」培訓 挨批新文化大革命

2020-07-09 22:44:50

〔即時新聞/綜合報導〕美國西雅圖市的民權辦公室(Office of Civil Rights)上個月公開邀請白人職員參加一場職業培訓,旨在「消除其內化的種族優勢和其『白色』」及讓白人職員檢視自己是否「在白人至上的體系裡成為同謀」。

綜合媒體報導,這場針對白種人的培訓6月12日舉行,當時示威者在西雅圖國會山自治區(Capitol Hill Organized Protest),佔領街區進行種族抗爭。

在這場為期2個半小時的培訓中,培訓者首先解釋白種人有著內化的種族優越感,使得其無法利用自己的人性,並對有色人種造成暴力和傷害。培訓者聲稱,「個人主義」、「完美主義」、「理智化」和「客觀性」都是白種人內化的種族壓迫遺跡,必須拋棄。

在建立了這樣的概念後,該組織鼓勵參與者「進行自我交談,以確認自己是否成為種族主義的同謀」,並致力於消除自己的「白色」,在這樣的培訓過程參予者必須放棄「標準的白人行為」,捨棄生活中的舒適、人身安全、社會地位甚至土地及和其他白人的關係,以讓有色人種究責。

《城市日報》(City Journal)的編輯魯弗(Christopher F. Rufo)對培訓課程提出了公開記錄的要求。 週一,他在自己的推特帳戶上發布了培訓資料。參加者都拿到培訓講義,宣稱「種族主義不是我們的錯,但我們有責任。」關於這項培訓,魯弗表示:「新的文化大革命正在透過企業人力資源、城市多元化培訓和公立學校課程進行。當你在你的社區中發現類似的東西時,揭露它、批評它、嘲笑它、拒絕它。」

