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    西雅圖市府辦「消除白人優越」培訓 挨批新文化大革命

    示威者互相勾手以防警方解散國會山有組織抗議（CHOP, Capitol Hill Organized Protest.）（路透）

    示威者互相勾手以防警方解散國會山有組織抗議（CHOP, Capitol Hill Organized Protest.）（路透）

    2020-07-09 22:44:50

    〔即時新聞／綜合報導〕美國西雅圖市的民權辦公室（Office of Civil Rights）上個月公開邀請白人職員參加一場職業培訓，旨在「消除其內化的種族優勢和其『白色』」及讓白人職員檢視自己是否「在白人至上的體系裡成為同謀」。

    綜合媒體報導，這場針對白種人的培訓6月12日舉行，當時示威者在西雅圖國會山自治區（Capitol Hill Organized Protest），佔領街區進行種族抗爭。

    在這場為期2個半小時的培訓中，培訓者首先解釋白種人有著內化的種族優越感，使得其無法利用自己的人性，並對有色人種造成暴力和傷害。培訓者聲稱，「個人主義」、「完美主義」、「理智化」和「客觀性」都是白種人內化的種族壓迫遺跡，必須拋棄。

    在建立了這樣的概念後，該組織鼓勵參與者「進行自我交談，以確認自己是否成為種族主義的同謀」，並致力於消除自己的「白色」，在這樣的培訓過程參予者必須放棄「標準的白人行為」，捨棄生活中的舒適、人身安全、社會地位甚至土地及和其他白人的關係，以讓有色人種究責。

    《城市日報》（City Journal）的編輯魯弗（Christopher F. Rufo）對培訓課程提出了公開記錄的要求。 週一，他在自己的推特帳戶上發布了培訓資料。參加者都拿到培訓講義，宣稱「種族主義不是我們的錯，但我們有責任。」關於這項培訓，魯弗表示：「新的文化大革命正在透過企業人力資源、城市多元化培訓和公立學校課程進行。當你在你的社區中發現類似的東西時，揭露它、批評它、嘲笑它、拒絕它。」

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