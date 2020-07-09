勞斯萊斯經典車款慘遭山寨 數量超越全中國正版車

2020-07-09 17:45:31

〔即時新聞／綜合報導〕天價名牌汽車勞斯萊斯（Rolls-Royce）價格並非常人能負擔，但在中國的山寨勞斯萊斯傳奇車款數量，竟然超越全中國的真車總數，1台才要價25萬人民幣（約台幣105萬元），一些全球限量的車款，在中國婚禮車隊就能找出上百輛。

中國微信公眾號「不相及研究所」指出，位於山東青島的「索爾公司」突破汽車工藝設計上的技術封鎖，看準上世紀50年代的勞斯萊斯「銀魂（Silver Wraith）」外觀專利權早已失效，專門鎖定老舊傳奇車款進行「手工訂製」，哈佛底盤配上三菱引擎，用塑膠仿造出木頭質感的內裝，再套上車殼就變成「勞斯萊斯」。

山寨版的勞斯萊斯車長超過6公尺，但因符合中方汽車檢驗，因此能掛上車牌，10人座的車輛若再加付10萬人民幣（約台幣42萬元），製造商宣稱能對外採購到正版勞斯萊斯車頭的「歡慶女神」幫客戶貼上，該家公司生產的山寨車，竟然成功混入真車車主舉辦的車友會。

「不相及研究所」寫道，中國境內已經不准上世紀50、60年代的車上路，山東青島「索爾公司」生產的勞斯萊斯老爺車不斷流向中國各地，在部分地區甚至已經贏過正版勞斯萊斯，該公司於1991年成立並拿到改裝車輛許可，開始生產勞斯萊斯禮賓車，所有買主都知道車是山寨的，但完全不在乎。

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