武漢肺炎》日本今確診236人 官員：緊急宣言不考慮發布

日本武漢肺炎）疫情再次從趨緩翻轉，截至日本時間今天（7月9日）下午5點05分，日本單日新增236人確診，其中東京都佔224人，累計共2萬649人確診，造成995人死亡。圖為東京的電車車廂在進行消毒。（美聯社）

2020-07-09 16:59:52

〔即時新聞／綜合報導〕日本武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情再次從趨緩翻轉，截至日本時間今天（7月9日）下午5點05分，日本單日新增236人確診，其中東京都佔224人，累計共2萬649人確診，造成995人死亡；疫情復燃也讓外界質疑日本政府是否會再次發布「緊急事態宣言」，但經濟再生擔當大臣西村康稔強調，「目前的狀況還不需考慮發布」。

根據《NHK》報導，日本今天（9日）單日確診236人，其中東京都占絕大多數的確診人數，有224人，目前日本累計2萬649人確診，造成995人死亡。

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面對疫情出現復燃的情況，日本政府對是否要再次發布「緊急事態宣言」，也採取相當保守的態度，經濟再生擔當大臣西村康稔在今天（7月9日）指出，目前絕大多數感染者都是30多歲，重症患者也很少，PCR檢測程序也設置完善，另外目前醫療系統也尚能負荷，「目前政府認為尚不到重發緊急宣言的程度」。

西村康稔表示，目前需先分析城市中疫情蔓延的路徑，若社區感染進一步入侵老人安養機構，導致重症患者增加，才須提高警戒；目前希望讓防疫措施與維持經濟活動兩者並行，雖然目前大眾可以在縣內自由活動，但若是出現發燒、味嗅覺喪失等疑似症狀，請自主隔離，最重要的是盡快就醫。

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