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    軍情動態》強化盟友戰力 美國務院批准對約旦、立陶宛出售黑鷹

    美國宣布對約旦及立陶宛出售黑鷹直升機。（美聯社）

    美國宣布對約旦及立陶宛出售黑鷹直升機。（美聯社）

    2020-07-09 10:26:49

    〔即時新聞／綜合報導〕美國為強化盟友戰力及維持區域情勢穩定，日前宣布將分別出售1架及6架UH-60M黑鷹直升機給約旦和立陶宛。

    美國國防安全合作局6日公布資料指出，美國國務院批准向立陶宛出售6架黑鷹直升機，包括發動機、飛彈預警系統、導航系統、敵我識別系統、無線電、彈藥等後勤維修部件，人員培訓計畫及培訓設備，總價約3.8億美元（約新台幣112億元）。

    立陶宛在接收這批黑鷹直升機後，將大大提高其部隊運輸、反恐、醫療後送、搜索救援、全天候作戰支援能力。這批黑鷹直升機也將被允許與美國及北約部隊進行共同操演，以快速響應各種任務。美國國防安全局資料指出，立陶宛打算利用黑鷹直升機來進行武裝現代化及擴充戰力，以提供多重任務支援並打擊恐怖主義威脅。

    美國國防安全合作局在7日時也公布資料顯示，國務院批准向約旦政府出售一架UH-60M黑鷹直升機，並附帶相關裝備，總價為2300萬美元（約新台幣6億7574萬元）。美國國防安全合作局表示，此次軍售主要是為了促進中東政治穩定和經濟進步，此架黑鷹直升機將補充約旦現有的黑鷹「皇家中隊」，由於約旦已配備黑鷹直升機，預計接裝過程將能順利進行。

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