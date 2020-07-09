中共駐港國安公署設在酒店 傳解放軍駐港部隊總部遭竊聽嚴重

香港國安公署昨揭牌，設置地點在維景酒店。（路透）

2020-07-09 07:15:01

〔即時新聞／綜合報導〕中國硬推港版國安法，新增駐港國安署於昨（8）日在拒馬及重重警力戒備下揭牌，辦公地點設在銅鑼灣維景酒店，而不是預料中的解放軍駐港部隊總部大樓，引發多方的揣測，不過，親中港媒爆料，主要是解放軍駐港部隊內太多竊聽，一點都不保密，才以臨時選定方式設立公署，「即使要裝竊聽器也來不及」。

本報報導，中國駐港國安公署是在昨天上午7時進行，但是「官方未事先公佈儀式時間，也未邀請媒體出席。警方安排的採訪區與儀式現場相距一百公尺，電子媒體以延後一小時方式轉播」。顯然跟一般機構揭牌儀式不同。

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綜合媒體報導，駐港國安公署地點選在銅鑼灣維景酒店，被懷疑是因靠近維園，而維園是香港民眾聚會、抗爭的最重要集合地點，也算是香港民主聖地，駐港國安公署此舉頭有就近監控之意。

不過，《香港01》報導，外界最早預估，駐港國安公署臨時總部會借用位於金鐘添馬艦的解放軍駐港部隊總部的部份樓層作臨時或永久辦事處，不過，直到揭牌前才曝光地點，出人意表。

而之所以這有種臨時且出人意表的擇扯作法，是解放軍駐港部隊總部疑被多方竊聽，無法保密。

據報導，解放軍駐港部隊所在金鐘添馬艦，前身是英治時期駐港英軍總部，前名叫「威爾斯親王大廈」，1997年香港移交後，英軍撤出，解放軍駐港部隊亦接管了這個基地，2002年改名為解放軍駐港部隊大廈。

這棟大廈「政圈盛傳，2005年時任特首曾蔭權在裝修禮賓府時發現有多個竊聽器；同年，解放軍駐港部隊大廈裝修時，亦發現在牆身內有竊聽器。」，即使多次重裝修但「無法確保裝修、檢查後是否已完全清除竊聽器，甚至需要調整部門辦公地點來應對。」

目前解放軍部隊總部大樓內，有多個樓層其實是空置，數個原本要在內辦公的參謀部、政治部等都棄置這棟大樓，另覓辦公地點，駐港公署也一樣，拒進入「竊聽高危地」。

至於新遷入的銅鑼灣維景酒店，是移交後重建，屬香港中旅集團旗下物業，興建時安裝竊聽器的風險較低，臨時決定進駐，外界要設竊聽器時間也來不及。

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