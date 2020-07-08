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    警察路上借腳踏車追捕嫌犯 被攔車的騎士超冷靜馬上借

    警察借用騎士的腳踏車。（City of Atlanta Police Department）

    警察借用騎士的腳踏車。（City of Atlanta Police Department）

    2020-07-08 17:30:00

    〔影音新聞／綜合報導〕美國亞特蘭大一名警察在奔跑追捕嫌犯時，在路上攔下了一名單車騎士，向他借用腳踏車，這名警察騎了不到五分鐘，順利到達現場和同事會合，成功逮捕嫌犯。

    單車騎士表示，他當時看到警察急忙的樣子，感覺應該是要追捕嫌犯，雖然警察沒有說明用途，他還是二話不說馬上借車，約三、四十分鐘後，同一名警察回來還車，並表示順利逮捕嫌犯，這個結局皆大歡喜的結局，成為他難忘的回憶。

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