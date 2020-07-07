消失的2020學年... 肯亞中小學明年1月才開學

肯亞政府今（7）日宣布，該國的2020學年被認為已經「遺失」，中小學生將於明年1月重返課堂。（法新社）

2020-07-07 23:33:28

〔即時新聞／綜合報導〕肯亞政府今（7）日宣布，由於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）大流行，該國的2020學年被認為已經不存在，中小學生將等到明年1月才能重返課堂。

《法新社》報導，位處東非的肯亞學校學年從1月到11月，但教育部長馬戈哈（George Magoha）表示，預計武漢肺炎疫情的感染曲線到12月才會趨於平坦，因此，將不會舉行任何中小學考試，「受到武漢肺炎限制，2020學年將被視為遺失」。

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肯亞在3月15日關閉學校，雖然當時該國僅3例確診，但當局已在該月採取了一系列的防疫措施，包括實施宵禁以遏制病毒傳播。

肯亞總統甘耶達（Uhuru Kenyatta）週一表示，該國將「分階段重新開放」，國際航班將於8月1日恢復運行，同時取消將首都封鎖4個月的國內旅行限制，但晚間9時至凌晨4時的宵禁將持續。肯亞的病例也仍在激增，據報約有8000例確診和164例死亡。

教育部長的聲明說，肯亞原訂9月為小學和中學的高年級生重新開放學校，以便他們參加考試，但是感染率不斷上升導致該計劃被擱置。

馬戈哈說，「面對這種不確定的環境，利益相關者決定在2021年1月才重新開放所有基礎教育學習機構」，該決定「將適用於所有兒童」，並明確指出包括提供國際課程的學校。

大學的重新開放則將視情況而定，並鼓勵各機構考慮分階段重啟，並繼續採行虛擬的課程和畢業典禮。

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