多吃優格抗憂鬱？ 英研究：益生菌也許有助減緩相關症狀

優格是最常見的益生菌食品之一。（美聯社）

2020-07-07 23:30:55

〔即時新聞／綜合報導〕發表在英國醫學期刊《BMJ Nutrition Prevention & Health》的研究表明，若飲食中包含「益生菌」或益生菌及其促生物質「益生元」的混合物，可能有助於減緩憂鬱症和焦慮症，甚至其他生理併發症。而優格為最常見的益生菌食品之一。

為釐清益生菌和益生元究竟該如何被作為憂鬱症及焦慮症的治療元素，英國科學家對現有的7項相關研究做了橫向的比較分析，結果表明，若僅有益生元，在症狀的改善上並沒有太顯著的關聯；但當單獨食用益生菌或混合使用益生菌和益生元時，相關憂鬱、焦慮症症狀的生化檢驗指標會有顯著降低或改善。

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此外患有憂鬱或焦慮症的患者通常會伴有其他生理上的健康狀況，如大腸激躁症（IBS）等，而益生菌和益生元也可以為此帶來正面的影響。研究人員說：「因此益生菌對精神疾病患者是有雙重益處的，既可以直接減緩相關症狀，連帶還能夠減輕其他生理併發症。」

但研究人員也坦言，這項研究有其限制，他們目前的測試者並不多，且觀察到的症狀減緩時間不長，因此還無法輕易下結論，但他們說，這項研究確實顯示了益生菌和益生元有很大的研究空間。

優格是最常見的益生菌食品之一，其他發酵食物也會含有益生菌，如酸菜、泡菜、味噌、康普茶等；益生元則會存在於許多水果和疏菜中，包括香蕉、洋蔥、山藥，以及全穀類、大豆食品等。

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