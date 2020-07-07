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    美國也考慮封殺 抖音急澄清：未提供個資給中國政府

    美國國務卿龐皮歐表示美國正在考慮禁止包括抖音（TikTok）在內的中國社交媒體APP，抖音再強調公司從未向中國提供用戶資料。（歐新社）

    美國國務卿龐皮歐表示美國正在考慮禁止包括抖音（TikTok）在內的中國社交媒體APP，抖音再強調公司從未向中國提供用戶資料。（歐新社）

    2020-07-07 22:02:44

    〔即時新聞／綜合報導〕美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）週一晚間（6日）表示美國正在考慮禁止包括抖音（TikTok）在內的中國社交媒體APP，原因是擔心這些APP會被北京當局用作監視宣傳手段。對此，抖音今天回應澄清，指公司從未向中國提供用戶資料。

    綜合媒體報導，印度上週封鎖抖音、微信等中國59款應用程式，讓中國十分不以為然，更嗆聲此舉對印度沒好處。但中國獲取個資的手段及目的早令各國不安，澳洲在印度封鎖中國APP後打算跟進，並打算調查抖音將用戶資料傳至中國伺服器的狀況，研議推動禁用令。

    而龐皮歐昨晚接受《福斯新聞》（Fox News）訪問時也表示，自己和總統川普也很認真看待印度禁用抖音及澳洲考慮跟進一事，並稱「確實正在研究」（certainly looking at），美國也打算禁用包括抖音在內的中國社交媒體APP。

    對此，抖音向《路透》表示，公司從未向中國提供任何資料，聲稱「我們最重視的是為用戶提供安全的應用體驗。我們從未向中國政府提供用戶資料，如果被要求也不會」。而早先印度下禁令時，抖音也曾致函印度政府，強調中國政府從未要求該公司提供用戶數據，外界也多解讀抖音此舉是與中國政府劃清距離，以免失去印度市場。

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