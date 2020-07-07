軍武新知》日本公布下一代戰機研發時間表 拚2035年成軍

日本防衛省今天（7日）公布次世代主力戰機具體開發時間表，預計2024年開始製造原型機，爭取在2031年量產，2035年在現役主力戰機F-2（見圖）退役的同時成軍部署。（路透）

2020-07-07 23:19:11

〔即時新聞／綜合報導〕針對日本次世代的主力戰機，日本防衛省今天（7日）公布具體的開發時間表，預計2024年開始製造原型機，並爭取在2031年開始量產，2035年在現役的主力戰機F-2退役的同時成軍部署。

綜合媒體報導，日本航空自衛隊現役的F-2戰鬥機2000年成軍，預計在2035年退役，日本防衛省提出後續戰機「下一代戰機」（次期戦闘機）的研發計畫，今天在自民黨總部舉行的國防議員聯盟會議上公開研發時間表。

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防衛省規劃在2020年底確定研發合作夥伴，在2027年完成機體設計並確定細部結構設計，2028年造出原型機進行試飛，爭取在2031年進入量產階段，2035年成軍，與退役的F-2交接；目前日本初步決定與英、美兩國合作研發，由日本主導，其中將與美國針對「下一代戰機」與美軍的協同工作能力，以及美國是否能技術轉移進行協商，另外也與希望開發下一代戰機的英國接觸，磋商是否能分攤研發經費。

日本防衛省已在2020年的年度預算中，編列110億日元（約30億新台幣）作為基本設計費；而針對「下一代戰機」的性能，日本防衛裝備廳表示，要求擁有「與美軍有協同工作能力、高度隱形性、受到各種干擾也能繼續作戰的電子戰能力、可搭載足夠數量的導彈、確保改裝的自由度，能隨時實施必要的改裝。」

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