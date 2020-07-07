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    氧氣罐灌充不慎 伊朗德黑蘭工廠爆炸2死3傷

    伊朗首都德黑蘭（Tehran）今（7）日傳出爆炸案，一間工廠於黎明前發生爆炸，據稱是氧氣罐灌充不慎惹禍，造成2人死亡、3人受傷。（圖擷取自推特影片）

    伊朗首都德黑蘭（Tehran）今（7）日傳出爆炸案，一間工廠於黎明前發生爆炸，據稱是氧氣罐灌充不慎惹禍，造成2人死亡、3人受傷。（圖擷取自推特影片）

    2020-07-07 22:25:59

    〔即時新聞／綜合報導〕伊朗首都德黑蘭（Tehran）附近今（7）日傳出爆炸案，位在首都南方的工廠於黎明前發生爆炸，據稱是氧氣罐灌充不慎惹禍，造成2人死亡、3人受傷。

    《法新社》報導，距離首都23公里的德黑蘭省城市「Baqershahr」一處工業區的工廠發生爆炸，原因為工人在替氧氣罐充氣時疏忽大意，目擊者巴拜（Amin Babai）表示，爆炸聲非常大，「甚至附近工廠的牆壁都被破壞」。

    緊急服務單位發言人說明，事發時間為當地時間凌晨3時3分（台灣時間6時33分），所有傷亡的人都是男性，其中2位已經被送往醫院治療。巴拜補充，爆炸發生後，消防隊一直守在現場，避免進一步的起火和爆炸。

    過去2週伊朗德黑蘭及核心地區發生一連串的爆炸。本月4日位在伊斯法罕省的納坦茲（Natanz）核電廠發生事故；1日德黑蘭北部塔吉許廣場（Tajrish Square）高級社區的醫療中心被指稱因煤氣罐而發生爆炸，19人罹難；6月25日德黑蘭（Tehran）東部的軍事基地發生一起大爆炸，國防部發言人聲稱是工業儲氣罐引起，無人員傷亡。

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