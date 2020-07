氧氣罐灌充不慎 伊朗德黑蘭工廠爆炸2死3傷

2020-07-07 22:25:59

〔即時新聞/綜合報導〕伊朗首都德黑蘭(Tehran)附近今(7)日傳出爆炸案,位在首都南方的工廠於黎明前發生爆炸,據稱是氧氣罐灌充不慎惹禍,造成2人死亡、3人受傷。

《法新社》報導,距離首都23公里的德黑蘭省城市「Baqershahr」一處工業區的工廠發生爆炸,原因為工人在替氧氣罐充氣時疏忽大意,目擊者巴拜(Amin Babai)表示,爆炸聲非常大,「甚至附近工廠的牆壁都被破壞」。

緊急服務單位發言人說明,事發時間為當地時間凌晨3時3分(台灣時間6時33分),所有傷亡的人都是男性,其中2位已經被送往醫院治療。巴拜補充,爆炸發生後,消防隊一直守在現場,避免進一步的起火和爆炸。

過去2週伊朗德黑蘭及核心地區發生一連串的爆炸。本月4日位在伊斯法罕省的納坦茲(Natanz)核電廠發生事故;1日德黑蘭北部塔吉許廣場(Tajrish Square)高級社區的醫療中心被指稱因煤氣罐而發生爆炸,19人罹難;6月25日德黑蘭(Tehran)東部的軍事基地發生一起大爆炸,國防部發言人聲稱是工業儲氣罐引起,無人員傷亡。

Video from Iranian media of the aftermath of a factory explosion in the city of Baqershahr near #Tehran on Monday evening. #Iran pic.twitter.com/NW0IMbldt4