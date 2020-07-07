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    受訪避談「港版國安法」 香港滿分「狀元」唯恐「說錯話」

    香港國際文憑大學預科課程昨日公布榜單，英基學校協會今年有12名45分滿分的「狀元」，其中11位同學在今日接受媒體訪問，大多對「港版國安法」欲言又止，但不願深談以免「說錯話」。（圖擷自Facebook）

    香港國際文憑大學預科課程昨日公布榜單，英基學校協會今年有12名45分滿分的「狀元」，其中11位同學在今日接受媒體訪問，大多對「港版國安法」欲言又止，但不願深談以免「說錯話」。（圖擷自Facebook）

    2020-07-07 20:57:09

    〔即時新聞／綜合報導〕香港國際文憑大學預科課程（International Baccalaureate Diploma Program, 簡稱IBDP）昨（6）日公布榜單，英基學校協會今年有12名45分滿分的「狀元」，其中11位同學在今（7）日接受媒體訪問，大多對「港版國安法」欲言又止，但不願深談以免「說錯話」。

    綜合媒體報導，香港今年有23位中學生獲得IBDP滿分，佔全球16%，英基學校協會旗下的六間中學就包辦12人，有10人決定到海外就讀大學，一人選擇「空檔年」（gap year），僅一位韓裔學生會留在香港，並進入香港大學攻讀醫科。

    根據《立場新聞》報導，選擇去美國加州大學念書的劉姓學生表示，他已看過中文版「港版國安法」，對立法和社會狀況感到心情沉重，相信法律將對香港人造成沉重影響，未來也會影響學生；在訪談期間，有記者問到是否擔心說錯話，劉姓學生猶豫了一下，才點頭示意。

    其他10位受訪的IBDP狀元對「港版國安法」較少評論，錄取倫敦大學學院化學系的蘇姓學生指出，香港就像「家」一樣，她與家人都沒有移民打算，但大學畢業會留在英國或回香港發展，會考量就業機會及香港4年後的社會環境，她認為以近期的狀況來看，香港社會的未來發展會令人「稍微卻步」。

    唯一留在香港當地升學的韓裔女學生Jun Yeji Lim，並未對「港版國安法」正面回應，她僅說，和父母住在香港七年，十分喜愛香港，由於香港大學醫學院的課程彈性，她計畫大三前往海外交流，並希望未來畢業能在香港行醫，現已開始學習粵語，以便實習與溝通。

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