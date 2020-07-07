對中國太軟弱！梅克爾慘遭德朝野政黨齊轟

德國總理梅克爾任內曾12度訪問中國。（路透檔案照）

2020-07-07 20:02:14

〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國《金融時報》（FT）7日指出，中國在香港強行實施「港版國安法」後，德國總理梅克爾未能就此強硬回應，正受到來自朝野政黨的猛烈批判，指責其對北京當局太過軟弱。

據報導，在歐盟表明「嚴重關切」港版國安法削弱香港自治和獨立司法權後，梅克爾僅僅表示，必須在「互相尊重、信賴關係」的基礎上，與中國「尋求對話」，並強調與北京合作對抗氣候變遷等問題符合歐洲利益。然而，德國不同政治光譜的人士一致認為，直率批評北京才是梅克爾此時該做的事。

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朝野政黨批評，比起英國承諾接納持英國國民海外護照（BNO）的300萬名香港公民，美國宣布禁止企業出口武器和敏感科技到香港、並取消香港特殊地位，以及加拿大暫停與香港引渡條約、禁止出口敏感用品等，德國竟毫無作為。

執政聯盟之一的社會民主黨（SPD）外交政策發言人施密德（Nils Schmid）直言，梅克爾還堅持融合的理念，認為只要與中國深化經濟關係，中國就會更加開明，「她的中國政策已經過時了」。

報導指出，梅克爾掌權15年來，一直著重於德中「戰略夥伴」關係，而中國也成為德國最大貿易夥伴，2018年的雙邊貿易金額達到2千億歐元。1月接受FT訪問時，梅克爾還為德國親中辯護，指不應因為中國經濟成功，就視其為威脅。

然而，德國籍的歐洲議會議員包瑞翰（Reinhard Bütikofer）指出，梅克爾的中國政策過去為德國帶來的利益已漸漸消失，梅克爾卻還不明白如今要與這個愈發專制、試圖建立霸權的「體制競爭對手」（systemic rival）對話，已非10年前的景況。

梅克爾所屬的基民黨（CDU）國會外交委員會主席洛特根（Norbert Röttgen）坦言，德國對香港遭遇的回應堪稱「極簡化」，並指德國應跟隨英國腳步，為港人提供庇護，並推動聯合國指派監督香港的專員，「這是對德國是否能整合對中策略的測試，也是對我們是否能反制中國武斷做法的測試，我們必須讓北京知道，他們的香港策略會傷害中國的國際形象。」

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