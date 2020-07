馬達加斯加出土恐龍祖先化石 小到能捧在手掌心

馬達加斯加曾經出土一種恐龍祖先化石,牠的身高不到10公分,體積小到人類可以捧在手掌心中。(美聯社)

2020-07-07 23:19:15

〔中央社〕非洲國家馬達加斯加曾經出土一種恐龍祖先化石,牠的身高不到10公分,體積小到人類可以捧在手掌心中。

美聯社報導,這種生物的化石在東非島國馬達加斯加出土,年代可追溯到2億3700萬年前,牠的學名為Kongonaphon kely,意思是「小蟲子殺手」。

美國學術期刊「國家科學院學報」(Proceedings of the National Academy of Sciences)今天刊登的一篇研究指出,Kongonaphon kely生存的年代早於恐龍和翼龍,身高不到10公分。

研究的主要作者凱默若(Christian Kammerer)是北卡羅來納州自然科學博物館(North Carolina Museum of Natural Sciences)古生物學研究人員,他說這種生物看起來像一隻可以捧在手中的小恐龍,「可能會是蠻棒的寵物」。

凱默若指出,這些蟲子殺手在野外遊蕩時人類當然還沒出現,牠們用強壯的後腿到處蹦蹦跳跳,並用如同小釘子般的牙齒啃食著昆蟲。

凱默若還說,科學家觀察馬達加斯加出土的化石,從骨頭中的生長年輪來看,判定牠已經成年。

