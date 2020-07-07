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    馬達加斯加出土恐龍祖先化石 小到能捧在手掌心

    馬達加斯加曾經出土一種恐龍祖先化石，牠的身高不到10公分，體積小到人類可以捧在手掌心中。（美聯社）

    馬達加斯加曾經出土一種恐龍祖先化石，牠的身高不到10公分，體積小到人類可以捧在手掌心中。（美聯社）

    2020-07-07 23:19:15

    〔中央社〕非洲國家馬達加斯加曾經出土一種恐龍祖先化石，牠的身高不到10公分，體積小到人類可以捧在手掌心中。

    美聯社報導，這種生物的化石在東非島國馬達加斯加出土，年代可追溯到2億3700萬年前，牠的學名為Kongonaphon kely，意思是「小蟲子殺手」。

    美國學術期刊「國家科學院學報」（Proceedings of the National Academy of Sciences）今天刊登的一篇研究指出，Kongonaphon kely生存的年代早於恐龍和翼龍，身高不到10公分。

    研究的主要作者凱默若（Christian Kammerer）是北卡羅來納州自然科學博物館（North Carolina Museum of Natural Sciences）古生物學研究人員，他說這種生物看起來像一隻可以捧在手中的小恐龍，「可能會是蠻棒的寵物」。

    凱默若指出，這些蟲子殺手在野外遊蕩時人類當然還沒出現，牠們用強壯的後腿到處蹦蹦跳跳，並用如同小釘子般的牙齒啃食著昆蟲。

    凱默若還說，科學家觀察馬達加斯加出土的化石，從骨頭中的生長年輪來看，判定牠已經成年。

    古生物學研究人員指出，牠們用強壯的後腿到處蹦蹦跳跳，並用如同小釘子般的牙齒啃食著昆蟲。（美聯社）

    古生物學研究人員指出，牠們用強壯的後腿到處蹦蹦跳跳，並用如同小釘子般的牙齒啃食著昆蟲。（美聯社）

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