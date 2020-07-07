疑不滿國家疫情處理 加拿大軍人攜強大火力闖總督官邸被逮

赫倫身攜4槍闖入麗都廳，意圖和總理杜魯道「好好談一談」。（法新社）

2020-07-07 21:44:29

〔即時新聞／綜合報導〕46歲的加拿大後備軍人科里·赫倫（Corey Hurren）疑似因不滿加國政府對武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情的處理，竟然攜強大火力闖入加拿大總督官邸，意圖和總理杜魯道（Justin Trudeau）「好好談一談」，所幸皇家騎警及時發現赫倫並將其逮捕，並無任何人員傷亡。

綜合外媒報導，赫倫於7月2日早上6點半，攜帶軍火闖入加拿大總督官邸麗都廳（Rideau Hall）而被逮捕。事後加國檢方以22項罪名將赫倫起訴，其中一項指控赫倫「造成總理的人身安全威脅」。而僅管赫倫表示他無意傷害任何人，但警方聲稱赫倫闖入官邸時身上竟離譜的配備著一把左輪手槍、一把M14步槍以及兩把散彈槍，火力十分驚人。

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據報導，赫倫曾用他所經營的公司臉書頁面發表對疫情的牢騷，他表示，「你們有些人可能聽說了，因為疫情的關係，我公司的產品處於滯銷狀態。」、「我真的不確定在這一切結束後，我們的工商業及經濟還會有什麼倖存者」。

麗都廳是加拿大總督朱莉·佩迪 （Julie Payette）在渥太華的住處，麗都廳附近的麗都小屋（Rideau Cottage）則為加拿大總理官邸。事發當時，總督佩迪與總理杜魯道均不在官邸處。

科里·赫倫（圖中紅外套者）為加拿大後備軍人。（圖擷取自GrindHouse Fine Foods 臉書）

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）。（路透）

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