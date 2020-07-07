台灣外交進展迅速 學者：美國有計畫推升印太戰略地位

中正大學戰略研究所教授宋學文（見圖）6日指出：「美國有計畫提升台灣的防禦與作戰能力，推升我國在印太戰略的重要性。」（資料照，記者叢昌瑾攝）

2020-07-07 22:42:16

〔即時新聞／綜合報導〕我國近日宣布「非洲之角」索馬利蘭互設代表處，並與美國協商後，今年將恢復設立「駐關島台北經濟文化辦事處」；對此，中正大學戰略研究所教授宋學文6日指出，「美國有計畫提升台灣的防禦與作戰能力，推升我國在印太戰略的重要性」。

根據《大紀元》報導，宋學文受訪表示，我國近日在索馬利蘭及關島設官方代表機構有兩層意涵，第一是美國將重心回防印太地區（從西太平洋到印度洋並延伸到非洲），透過台灣加緊、加快印太地區的超前部署，在第一島鏈碰撞中國的「反介入與區域拒止」戰略。

請繼續往下閱讀...

宋學文續稱，第二層意涵在於，美國參、眾兩院從2018年至2020年以來，陸續通過多項對台重要法案與倡議，包括《國防授權法》、《台灣旅行法》、《2018亞洲再保證倡議法》、《台北法案》，以及近期提出的《台灣防衛法》等，索馬利蘭與關島兩地駐處的外交進展，就是美國落實上述對台重要法案的實質作為。

宋學文指出，與索馬利蘭互設代表處，是美國推動《台北法案》支持台灣、強化我國在印太地區與全球國家的正式外交及非官方夥伴關係的實踐；至於「復設駐關島辦事處」，則是美國在執行《亞洲再保證倡議法》，觸及台灣軍事安全面向的保證。

宋學文說，美國是有計畫的一步步提升台灣防禦能力與作戰能力，推升我國在印太戰略的重要性，美國同意恢復駐關島辦事處，代表台灣作戰能力已有長足進步，下一波不排除兩國將討論「台灣如何在《中程飛彈條約》部署裡扮演角色」，擴大台灣海軍的作戰能力，而這類新外交策略「不會是單一個案」，未來可能將出現更多國防外交的新模式。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法