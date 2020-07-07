錢塘江下游慘了！千島湖暴雨不停 華東最大水庫狂洩洪

位在浙江省杭州市建德市的新安江水庫開閘門洩洪。（翻攝自微博）

2020-07-07 17:33:17

〔即時新聞／綜合報導〕中國連日暴雨成災，不只長江流域災情險峻，位在錢塘江上游、華東地區最大的「新安江水庫」超防汛限，在今日上午10時開3閘門洩洪，不料水位依然上漲，才過中午12時，浙江省防汛指揮辦公室又指示再增開閘門洩洪，截至下午4時已開7閘門同時洩洪，遠超預期，而慘的是，氣象部門預測，未來3天暴雨不停，情勢嚴峻。

綜合中媒報導，浙江省杭州市建德市的新安江水庫俗稱「千島湖」，為華東地區最大的水庫，因受連日暴雨影響，當局昨（6）日宣布，今（7）日上午10時將開3閘門洩洪，這是時隔9年再洩洪。不料，即便已開3閘門，水位仍持續上漲，截至上午11時，新安江水庫水位達到107.43公尺，超過防汛限度0.93公尺，使當局急下令中午12時再增為「5閘門」洩洪。

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沒想到，開5閘門以每秒2750立方公尺的速度洩洪，仍不及水位上漲的速度，截至下午3時，水位又升至107.83公尺，並繼續快速上漲。當局又下令在下午4時增開2閘門，改為「7閘門」同時洩洪，並表示今日可能再增加洩洪量。

當局曾表示，這一次洩洪會影響建德市新安江街道、洋溪街道、下涯鎮、楊村街道、大洋鎮等沿江流域8個鄉鎮街道，約30萬人口。但這是預設只開「3閘門、連續多日」的情況下所做的評估，現在已開到「7閘門」洩洪，恐使影響範圍擴大，且氣象單位此前預測暴雨將持續，杭州市當局已在7日13時將防汛應急響應提升至I級，為最高警戒。

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