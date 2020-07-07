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    紀錄片揭露非法移工困境 馬來西亞斥內容不實將調查

    《半島電視台》3日公開紀錄片，揭露疫情期間馬來西亞非法移工的困境。馬來西亞官方則指出，內容不實將進行調查。（歐新社）

    《半島電視台》3日公開紀錄片，揭露疫情期間馬來西亞非法移工的困境。馬來西亞官方則指出，內容不實將進行調查。（歐新社）

    2020-07-07 16:43:34

    〔即時新聞／綜合報導〕《半島電視台》日前公開一支紀錄片，揭露武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）期間馬來西亞境內的移工的困境，馬來西亞警方今（7）日譴責，紀錄片破壞了馬來西亞形象，正展開調查。

    綜合外媒報導，《半島電視台》3日公布紀錄片「馬來西亞封鎖中的關押」（Locked Up in Malaysia's Lockdown），拍攝在嚴格封鎖令下大量無有效證件移工的困境。總警長阿卜杜爾（Abdul Hamid Bador）表示，在這部25分鐘的紀錄片發布後，將調查是否存在煽動叛亂或不法的行為。

    《半島電視台》的紀錄片引發馬來西亞的批評聲浪，國防部長依斯邁沙比利（Ismail Sabri Yaakob）表示，紀錄片的報導不正確，指控馬來西亞存在種族種族歧視。依斯邁沙比利也在昨（6）日要求《半島電視台》道歉。

    移民局長多德（Khairul Dzaimee Daud）則強調，為破壞馬來西亞形象而做出不實言論的外國公民，恐被吊銷簽證。多德表示，移民局強烈警告所有外國人，特別是持有學生簽證、臨時工作簽證、居留證等外國公民，在發表言論時應格外小心。

    這項調查是馬來西亞近期限制記者及社運人士的最新行動，人權組織表示，馬來西亞此舉旨在扼殺異議人士。

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