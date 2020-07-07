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    微波爐泡奶茶惹火全英 大使「動用三軍」教學...美國防部回擊

    2020-07-07 18:04:31
    美國媽媽米雪兒用微波爐泡英式奶茶，惹火英國網友。（圖擷自推特）

    美國媽媽米雪兒用微波爐泡英式奶茶，惹火英國網友。（圖擷自推特）

    〔即時新聞／綜合報導〕一名住在英國的美國媽媽米雪兒（Michelle），在自己的抖音帳號示範如何沖泡英式奶茶，卻用微波爐將水加熱，後續的步驟也錯誤百出，讓許多英國網友氣炸，甚至連英國駐美大使也拍影片，請出陸、海、空三軍示範「正確泡茶」，美國國防部也發文感謝英國弟兄，還不甘示弱表示，比起茶，美國大兵更愛咖啡。

    美國媽媽米雪兒日前在抖音上傳一段影片，教導英式奶茶的沖泡步驟，影片中可以看到她先用杯子裝水，在把水杯放進微波爐加熱1分鐘，再把牛奶倒入熱水，把茶包丟進去杯子裡，最後再加入適量的糖，攪拌均勻後就完成一杯英式奶茶。

    沒想到米雪兒「微波爐英式奶茶」作法，讓許多英國網友炸鍋了！直呼「這是戰爭行為！」、「我們不用微波爐泡茶！即使在蘇格蘭也是！」、「這就是為什麼英國必須維持獨立的核威懾力量！」、「我是美國人，即使是我也知道，這不是正確的英式奶茶沖泡步驟」。

    英駐美大使動三軍　示範正統英式奶茶沖泡法

    「看不下去」的英國駐美大使皮爾斯（Karen Pierce）也透過推特發表影片回應，「英美關係是由茶來定義的」，還請了陸海空三軍的軍事顧問示範，如何沖泡一杯正統的英式奶茶。

    陸軍顧問在野外示範，「你不需要微波爐，去沖泡一杯茶」只需要正常的生火、茶包、糖，可以選擇使用鮮奶或是奶粉；海軍顧問則在廚房示範，只要把茶包放進杯子，再加入糖，不要用微波爐，將滾水加入，最後再將牛奶加進去；空軍顧問更是在飛機上指出，在高空泡茶很複雜，因為水沸騰的溫度不同，不過只要克服逆境，一樣可以享受喝茶的文化。

    英國駐美大使皮爾斯號召三軍，示範正統英式奶茶泡法。（圖擷自推特）

    英國駐美大使皮爾斯號召三軍，示範正統英式奶茶泡法。（圖擷自推特）

    美國防部：美軍不喝茶　隨時都有咖啡喝

    美國國防部也不甘示弱，在當地時間6日特別發出新聞稿，對英國軍隊傳授泡茶技術表示讚賞，但這非必要，因為美軍通常不喝茶，而是喝咖啡。美國國防部還說，美軍隨時都有咖啡喝，只要有紙杯、倒入咖啡，再按個人喜好調味，就完成一杯咖啡。

    此外，內戰時期美軍煮咖啡的傳統方法，至今仍保留。美軍從巴格達國際機場拿到一個大鍋，裝滿水再放到火上煮，並將咖啡豆放入塑膠沙包中，用武器跟磚塊將咖啡豆搗碎後，放入煮沸的水裡。

    美國國防部則回擊，說美軍不喝奶茶，隨時都可以喝咖啡。（圖擷自美國國防部）

    美國國防部則回擊，說美軍不喝奶茶，隨時都可以喝咖啡。（圖擷自美國國防部）

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