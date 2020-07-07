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    湖北中型水庫驚傳滲水、變形 當局稱壩體已穩、連夜轉急撤3萬人

    當局對白洋河水庫的變形區打樁固基、挖溝導水。（翻攝自微博）

    當局對白洋河水庫的變形區打樁固基、挖溝導水。（翻攝自微博）

    2020-07-07 15:34:19

    〔即時新聞／綜合報導〕中國連日暴雨成災，位於長江中下游的湖北省災情險峻，截至5日全省1094座水庫超汛限，6日黃岡市浠水縣驚傳該縣第二大水庫、也是湖北省中型水庫的白洋河水庫，突發大規模壩體滲漏、堤身滑動、變形，垮塌將近1.5公尺，變形面積達2400平方公尺，嚇得當局急撤超過2.8萬人，雖當局現稱壩體已穩定，但未來強降水將持續，引發潰壩之憂。

    綜合中媒報導，受連日暴雨影響，湖北黃岡市浠水縣的第二大水庫，白洋河水庫水位陡漲，水位達85.6公尺，超過限溢水位1.12公尺。5日晚間7時有巡守人員發現大壩異狀，上報後，做緊急處理並派人24小時巡守。不料，在6日上午9時，左壩肩滑動、變形，到中午12時在右壩肩的背水面發現更大面積的損害，嚴重威脅水壩安全。

    白洋河水庫總庫容為2400萬立方公尺，一旦潰壩，將危及團陂、關口、汪崗等3個鎮、22個村，當局急撤超過2.8萬居民，對大壩變形區打樁固基、挖溝導水，當局表示，截至7日5時，第二溢洪道已順利挖通，洩洪流量為每秒15立方公尺，壩體的損害面積也未擴大，截至7日6時，水庫水位為85公尺，較5日19時下降0.6公尺。但中國中央氣象台表示，湖北省的強降雨將持續，不免引發潰壩之憂。

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