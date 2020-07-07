紐時：中國壟斷全球防疫物資 主導地位難撼動

中國北京一間口罩工廠。（歐新社資料照）

2020-07-07 14:33:07

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）

疫情蔓延全球，全球確診數已達到1100多例。美國媒體報導，口罩、防護衣、篩檢試劑等醫療物資供應鏈都由中國壟斷，且在疫情過後，中國在這方面的地位仍難以撼動。

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《紐約時報》 報導，中國長期以來壟斷醫療用品的供應鏈，特別是在嚴重急性呼吸道症候群（SARS）過後，北京政府不僅研發出適合中國人臉型的呼吸器口罩，並將檢測試劑盒認定為「重點研發」產業。中國政府提供工廠老闆廉價土地、貸款和補貼非常充足，中國醫院也被告知要採購本土醫療物資，這為中國供應商提供了一個巨大且專屬的市場。

據彼得森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）估計，在疫情暴發前，中國的呼吸器口罩、外科口罩、醫用護目鏡和防護服的出口數量，超過世界其他國家出口的總和。

報導提到，武漢肺炎疫情爆發之後，全球醫療物資短缺，許多國家希望能夠自給自足，紛紛建立自己的工廠，以應對這場大流行和未來的疫情，但是在疫情過後這些工廠可能難以生存。相對的，中國已經為未來幾年在防護用品和醫療用品市場佔據主導地位奠定了基礎，中國已率先搶得先機。

加拿大前貿易官員阿拉姆（Omar Allam）表示，中國人通過對供應鏈進行指揮和控制，成功在全球個人防護設備領域佔據主導地位。

瑞士商學院管理髮展研究所管理與創新教授俞昊（Howard Yu）分析，疫情過後，中國將會出現大規模的整合，會與綠能、5G和高鐵領域的發展趨勢完全一樣。

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