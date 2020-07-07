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    軍情動態》對抗中國 印度批准總額1633億的軍購

    中印邊界衝突後，印度2日批准了一系列的軍購項目，總金額高達55.5億美元，以對抗中國。照片為印度總理莫迪視察邊境部隊。（美聯社）

    中印邊界衝突後，印度2日批准了一系列的軍購項目，總金額高達55.5億美元，以對抗中國。照片為印度總理莫迪視察邊境部隊。（美聯社）

    2020-07-07 16:20:43

    〔即時新聞／綜合報導〕中印在邊界爆發流血衝突，導致兩國緊張關係。在衝突後，印度加快了國內外軍購的進度，印度國防採購委員會（DAC）2日批准了一系列的軍購項目，總金額高達55.5億美元（約新台幣1633億元），其中4.44億美元（約新台幣130億元）將用於國內研發計畫，以對抗中國。

    根據《國防新聞》報導，印度國防部在聲明指出，在當前形勢下，印度有必要加強武裝力量以保衛邊界，並符合總理莫迪（Narendra Modi）所號召的「自立自强的印度」政策。在國防部長辛格（Rajnath Singh）的主持下，國防採購委員會在2日的會議中批准了印軍所需各種平台與裝備的經費，總金額約55.5億美元。

    印度批准了59架米格-29（MiG-29）戰鬥機的升級案，並以約10億美元（約新台幣294億元）的金額加購21架。此外，印度還將向印度斯坦航空公司訂購12架蘇-30MKI（Su-30MKI）戰鬥機，總金額15.3億美元（約新台幣450億元）。

    印度也批准了向美國緊急採購M982「神劍」砲彈，用於M777榴彈砲；向俄羅斯採購「針-S」式便攜式防空飛彈；並向以色列採購拉斐爾長釘反戰車飛彈。

    印度還批准注資幾項國內的開發計畫，包括皮納卡多管火箭炮（Pinaka）的彈藥；BMP-2步兵戰車升級；軟體無線電；「無畏」巡弋飛彈（Nirbhay）；「阿斯特拉」視距外空對空飛彈（Astra）。此外，印度也撥了7142萬美元（約新台幣21億元）的特殊款項，用於快速購買武器彈藥。

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