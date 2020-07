「黨」不住！ 中國消費者「口嫌體正直」狂掃澳洲奶粉

2020-07-07 11:27:03

〔即時新聞/綜合報導〕中澳兩國近幾個月因武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)疫情、港區國安法等問題交惡,中國政府、民間一度呼籲國人抵制澳洲產品,但澳洲主流媒體《澳洲人報》(The Australian)5日報導,中國消費者「口嫌體正直」,對於澳洲奶粉的需求依然強勁,部份品牌在中國的銷售量已回復去年疫情爆發前的水準。

綜合媒體報導,自從澳洲呼籲獨立調查武漢肺炎的起源後,與中國的關係交惡,中國以加徵大麥關稅、限制肉類進口等措施作為反擊,甚至一度呼籲中國人抵制澳洲產品。但澳洲奶粉商維愛佳(Viplus)的執行長麥諾特(Jon McNaught)表示,「儘管政治爭議可能會造成風險,但目前未看到我們的產品受到衝擊」,並說「(中國)消費者仍然需要奶粉和乳製品,我們的產品在(中國)市場上出現強勁需求,消費者對它們的反應頗為正面。我們看不到任何負面反應」。

請繼續往下閱讀...

麥諾特也強調維愛佳產品出口至14國,並非只有中國,「從東南亞到中東都是我們業績成長的區域」,他說雖然疫情期間銷售規模一度減少35%,但5月和6月的生產、銷售和訂單表現良好,「中國民眾對於公司旗下產品的需求依然強勁」,已回復到疫情前的水準。

甚至位於維多利亞州吉普斯蘭(Gippsland)托拉鎮(Toora)的廠房繼2019年將人力增加一倍至120人之後,近幾個月又增聘員工。廠方考慮可能要以三班制全天生產,以提高產量並滿足需求。

Australians have clearly had enough.

Shoppers confront this pair in Big W after they were seen lining up multiple times at the checkout with baby formula tins.

Big W staff step in, confiscates the tins and kicks them out of the store. pic.twitter.com/ut8qUW16N4