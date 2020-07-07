「黨」不住！ 中國消費者「口嫌體正直」狂掃澳洲奶粉

中國民眾瘋搶澳洲奶粉。（翻攝自Twitter）

2020-07-07 11:27:03

〔即時新聞／綜合報導〕中澳兩國近幾個月因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情、港區國安法等問題交惡，中國政府、民間一度呼籲國人抵制澳洲產品，但澳洲主流媒體《澳洲人報》（The Australian）5日報導，中國消費者「口嫌體正直」，對於澳洲奶粉的需求依然強勁，部份品牌在中國的銷售量已回復去年疫情爆發前的水準。

綜合媒體報導，自從澳洲呼籲獨立調查武漢肺炎的起源後，與中國的關係交惡，中國以加徵大麥關稅、限制肉類進口等措施作為反擊，甚至一度呼籲中國人抵制澳洲產品。但澳洲奶粉商維愛佳（Viplus）的執行長麥諾特（Jon McNaught）表示，「儘管政治爭議可能會造成風險，但目前未看到我們的產品受到衝擊」，並說「（中國）消費者仍然需要奶粉和乳製品，我們的產品在（中國）市場上出現強勁需求，消費者對它們的反應頗為正面。我們看不到任何負面反應」。

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麥諾特也強調維愛佳產品出口至14國，並非只有中國，「從東南亞到中東都是我們業績成長的區域」，他說雖然疫情期間銷售規模一度減少35%，但5月和6月的生產、銷售和訂單表現良好，「中國民眾對於公司旗下產品的需求依然強勁」，已回復到疫情前的水準。

甚至位於維多利亞州吉普斯蘭（Gippsland）托拉鎮（Toora）的廠房繼2019年將人力增加一倍至120人之後，近幾個月又增聘員工。廠方考慮可能要以三班制全天生產，以提高產量並滿足需求。

Australians have clearly had enough.

Shoppers confront this pair in Big W after they were seen lining up multiple times at the checkout with baby formula tins.

Big W staff step in, confiscates the tins and kicks them out of the store. pic.twitter.com/ut8qUW16N4 — Keira Savage （@KeiraSavage00） April 11, 2020

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