帝國主義惹議 哈利王子：大英國協應承認過去的錯誤

英國哈利王子與妻子梅根表示，大英國協應該要承認過去殖民歷史的錯誤。（美聯社）

2020-07-07 14:26:27

〔即時新聞／綜合報導〕英國哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）在6日公布的會議影片中表示，大英國協（Commonwealth）應該要承認過去殖民歷史的錯誤，並聲援美國「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）示威活動，呼籲正視種族主義問題。

綜合外媒報導，哈利和梅根1日參與「女王大英國協信託基金會」（The Queen's Commonwealth Trust）視訊會議，提到因美國「佛洛伊德之死」受到關注的種族主義問題。哈利表示，回顧大英帝國的歷史會發現，除非我們承認過去的錯誤，否則將無法前進。已有許多人承認、並試圖改正過去的錯誤。哈利補充，此舉並非容易，但卻是必須完成的一件事，每個人都將因此受益。

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大英國協由54個主權國家組成，成員國多為前英國殖民地或保護國，元首為英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）。在全球反種族主義示威持續延燒之際，英國過去的殖民史也重新被審視。

哈利夫婦的發言也引發批評，英國保守黨議員羅信岱（Andrew Rosindell）表示，哈利王子的言論「令人失望」，可能讓女王不悅。羅信岱指出，哈利和梅根已退出王室職務，應該專注在自己的生活，不應干涉政治。

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