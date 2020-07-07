軍情動態》B-21轟炸機加速出產 美眾議院提案將開發經費轉採購

美國B-21「突襲者」匿蹤轟炸機的美術概念圖。（路透）

2020-07-07 10:52:13

〔即時新聞／綜合報導〕美國對B-21「突襲者」匿蹤轟炸機的資訊保密到家，但可以從眾議院的《2021財年國防授權法》修正案中看出一些端倪，該案提議將B-21的部分經費從研發轉移至採購，顯示B-21的生產進度可能正在加快中。

根據《國防新聞》報導，該修正案提議將2000萬美元轉至「遠程打擊轟炸機高階採購」中，並允許該計畫提前進行一些採購。據悉，這項構想由眾議院軍事委員會、擔任海上力量和武力投射小組主席的民主黨眾議員科特尼（Joe Courtney）提出。

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B-21匿蹤轟炸機是由諾斯洛普·格魯曼公司（Northrop Grumman）開發，預計於2020年代中期投入使用，但美國空軍仍不願對B-21的進度做出評估。

去年7月，美國空軍副參謀長威爾遜（Stephen Wilson）表示，B-21大約可以在「863天內」首飛，約是2021年12月時。但B-21計畫負責人蘭瓦爾登（Randall Walden）10月表示，2021年12月是最早的暫定日期，實際上可能更往後些。

美國空軍計畫採購至少100架B-21。但美國空軍全球打擊司令部司令雷（Timothy Ray）上將表示，美軍需要至少220架轟炸機來應對未來威脅。隨著B-2和B-1B轟炸機開始退役，美軍可能會擴大採購B-21。

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