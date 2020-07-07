為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    軍情動態》B-21轟炸機加速出產 美眾議院提案將開發經費轉採購

    美國B-21「突襲者」匿蹤轟炸機的美術概念圖。（路透）

    美國B-21「突襲者」匿蹤轟炸機的美術概念圖。（路透）

    2020-07-07 10:52:13

    〔即時新聞／綜合報導〕美國對B-21「突襲者」匿蹤轟炸機的資訊保密到家，但可以從眾議院的《2021財年國防授權法》修正案中看出一些端倪，該案提議將B-21的部分經費從研發轉移至採購，顯示B-21的生產進度可能正在加快中。

    根據《國防新聞》報導，該修正案提議將2000萬美元轉至「遠程打擊轟炸機高階採購」中，並允許該計畫提前進行一些採購。據悉，這項構想由眾議院軍事委員會、擔任海上力量和武力投射小組主席的民主黨眾議員科特尼（Joe Courtney）提出。

    B-21匿蹤轟炸機是由諾斯洛普·格魯曼公司（Northrop Grumman）開發，預計於2020年代中期投入使用，但美國空軍仍不願對B-21的進度做出評估。

    去年7月，美國空軍副參謀長威爾遜（Stephen Wilson）表示，B-21大約可以在「863天內」首飛，約是2021年12月時。但B-21計畫負責人蘭瓦爾登（Randall Walden）10月表示，2021年12月是最早的暫定日期，實際上可能更往後些。

    美國空軍計畫採購至少100架B-21。但美國空軍全球打擊司令部司令雷（Timothy Ray）上將表示，美軍需要至少220架轟炸機來應對未來威脅。隨著B-2和B-1B轟炸機開始退役，美軍可能會擴大採購B-21。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    軍情動態》美軍秀「雙航艦」演習照 展現「夜間起降」戰技
    2020-07-02 14:20

    軍情動態》美軍秀「雙航艦」演習照 展現「夜間起降」戰技
    軍情動態》雷神獲美國防部逾680億合約 採購7套長程預警雷達
    2020-06-30 15:39

    軍情動態》雷神獲美國防部逾680億合約 採購7套長程預警雷達
    甜蜜異地戀破局？女星最愛換人當？

    甜蜜異地戀破局？女星最愛換人當？
    軍情動態》美日31架軍機「大象漫步」演練 展現同盟強悍實力
    2020-06-25 11:13

    軍情動態》美日31架軍機「大象漫步」演練 展現同盟強悍實力
    軍情動態》防禦力大增 傳駐德美軍30架F-16戰機將移防波蘭
    2020-06-24 12:08

    軍情動態》防禦力大增 傳駐德美軍30架F-16戰機將移防波蘭
    軍情動態》美公布雙航艦打擊群聯演照片 壯盛軍容嚇跑共軍
    2020-06-23 14:07

    軍情動態》美公布雙航艦打擊群聯演照片 壯盛軍容嚇跑共軍
    美軍B-21「突襲者」轟炸機 預計2021年底首飛
    2019-07-26 10:51

    美軍B-21「突襲者」轟炸機 預計2021年底首飛
    國際今日熱門
    2020-07-06 12:28

    武肺病毒近親 英媒爆中國7年前就發現存於武漢實驗室

    2020-07-06 12:20

    軍情動態》拍板定案！ 印度空軍33架戰機採購案獲當局批准

    2020-07-06 14:03

    稱國安法震懾力強 港警務處長：反中亂港分子已退縮

    2020-07-06 13:18

    驚！美國2架小飛機空中相撞 恐釀8人死亡

    LTN集點大放送

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播