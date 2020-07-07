哥倫比亞油罐車翻覆爆炸 致7死40多人傷

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在哥倫比亞北部，1輛油罐車翻覆後爆炸，造成7人死亡、40多受傷。（歐新社）
〔即時新聞／綜合報導〕哥倫比亞北部昨天1輛油罐車翻覆後爆炸，造成7人死亡、40多受傷。
綜合外媒報導，在加勒比海海岸、靠近舊普韋布洛鎮的公路上，1輛油罐車發生翻覆意外。當地居民聚集在油罐車周圍，試圖抽取洩漏的油料，不料油罐車突然起火，造成嚴重傷亡。
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傷者被送往該地區的幾間醫院，其中一些人嚴重燒傷，可能會導致死亡人數上升。
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