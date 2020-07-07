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    武漢肺炎》不到一個月？ 北京喊「加零」、中國8例皆為境外移入

    中國高考今日登場，圖為北京某考場學生在外等候考試情況。（路透）

    中國高考今日登場，圖為北京某考場學生在外等候考試情況。（路透）

    2020-07-07 10:31:18

    〔即時新聞／綜合報導〕中國北京於6月11日爆發境內二次武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，多例確診與大型農畜水產市集「新發地批發市場」相關，卻在短短不到一月新增病例竟「加零」？據中國官方數據宣稱，北京昨單日新增0例，中國全境6日單日新增則有8例，均為境外移入病例。今日為中國升學考試「高考」首日，逾千萬考生赴考，究竟將對疫情有何影響，值得關注。

    根據中國國家及北京衛健委統計數據，中國6日單日無新增死亡病例，新增確診8例皆為境外輸入，分別為遼寧2例、上海2例、四川2例、內蒙古1例和廣東1例。北京方面，當地無新增確診、死亡及疑似病例，但新增「無症狀感染者」1例。

    北京衛健委昨日聲稱當地本土病例新增1例，自6月28日起，該單位連續8日聲稱新增病例為個位數，今日則喊出「加零」；當地自6月11日0時至7月7日24時，累計確診病例共335例，截至最新統計共15例出院，在院病例數為320例，尚在觀察的「無症狀感染者」則為31例。

    原訂於6月舉行的「高考」（大學升學考試）因疫情延期，今日正式登場，將有逾1000萬考生赴考，為疫情後的大型群聚事件，中國官方也因應做出相應防疫要求，後續對疫情將有何影響，有待觀察。

    據中國衛健委，中國已連續逾60日喊出無新增死亡病例，截至最新統計，中國累計死亡病例共4634例，累計確診病例則有8萬3565例。

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