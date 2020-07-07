德外交部呼籲國民「謹言慎行」 遭批配合中國自我審查

德國外交部提醒國民對中國謹言慎行，在港公民要遵從港府的安全指示，挨批是配合中國自我審查。（路透）

2020-07-07 07:39:19

〔即時新聞／綜合報導〕「港版國安法」通過後引起世界關注，由於法律條文中提及，「任何人」在香港有「犯罪的行為或者結果」，皆視同在香港犯罪，且不具香港永久性居民身分的外國人在境外觸法也適用。對此，德國外交部在官網提醒國民「謹言慎行」，在港德國公民則須遵循當地政府的安全指示，然而德國聯邦議院外交委員會主席呂特根（Norbert Röttgen）痛批德國外交部根本是在「自我審查」。

根據《德國之聲》報導，德國外交部在官方網站中指出，港版國安法規定中，與分裂、顛覆、恐怖主義以及境外勾結等相關的罪行有可能被判至終身監禁，但這些罪名的定義卻不是非常清晰，境外行為也可能適用於新法，同時也不排除在港德國公民也有因觸犯國安法被判罰的情況。

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德國外交部提醒國民應該「謹言慎行」，即使是在社群媒體上的政治表態也有可能會被看作是相關言行，呼籲在港德國公民應定期了解香港局勢變化，並追蹤香港本地媒體報導，避免前往示威抗議現場及大規模人員聚集地。

針對德國外交部的呼籲，德國聯邦議院外交委員會主席呂特根則在推特上痛批外交部，強調中國現在正在大幅干涉港人自由，結果德國外交部非但不譴責中國的不公正行為，還呼籲德國公民要「謹慎批評中國」，這種狀況正是中國想要的自我審查效果。呂特根表示，德國必須自己保護德國公民，而不是按照中國提出的條件來保護國民。

#China greift massiv in die Freiheitsrechte der Bürger #Hongkongs ein. Statt dieses Unrecht klar zu verurteilen, warnt das AA deutsche Bürger vor Kritik an China. Dabei ist #Selbstzensur genau das, was China will. DEU muss seine Bürger schützen, aber nicht zu Chinas Konditionen. https://t.co/vHgHYUbUzw — Norbert Röttgen （@n_roettgen） July 6, 2020

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