德外交部呼籲國民「謹言慎行」 遭批配合中國自我審查

〔即時新聞/綜合報導〕「港版國安法」通過後引起世界關注,由於法律條文中提及,「任何人」在香港有「犯罪的行為或者結果」,皆視同在香港犯罪,且不具香港永久性居民身分的外國人在境外觸法也適用。對此,德國外交部在官網提醒國民「謹言慎行」,在港德國公民則須遵循當地政府的安全指示,然而德國聯邦議院外交委員會主席呂特根(Norbert Röttgen)痛批德國外交部根本是在「自我審查」。

根據《德國之聲》報導,德國外交部在官方網站中指出,港版國安法規定中,與分裂、顛覆、恐怖主義以及境外勾結等相關的罪行有可能被判至終身監禁,但這些罪名的定義卻不是非常清晰,境外行為也可能適用於新法,同時也不排除在港德國公民也有因觸犯國安法被判罰的情況。

德國外交部提醒國民應該「謹言慎行」,即使是在社群媒體上的政治表態也有可能會被看作是相關言行,呼籲在港德國公民應定期了解香港局勢變化,並追蹤香港本地媒體報導,避免前往示威抗議現場及大規模人員聚集地。

針對德國外交部的呼籲,德國聯邦議院外交委員會主席呂特根則在推特上痛批外交部,強調中國現在正在大幅干涉港人自由,結果德國外交部非但不譴責中國的不公正行為,還呼籲德國公民要「謹慎批評中國」,這種狀況正是中國想要的自我審查效果。呂特根表示,德國必須自己保護德國公民,而不是按照中國提出的條件來保護國民。

