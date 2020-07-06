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軍情動態》塞爾維亞接收中國攻擊無人機 總統稱價格是秘密

中國製CH-92A攻擊無人機於7月4日正式轉移至塞爾維亞巴塔伊尼察機場（Batajnica Air Base），移交給塞爾維亞軍方，圖為CH-92A攻擊無人機。（歐新社）

中國製CH-92A攻擊無人機於7月4日正式轉移至塞爾維亞巴塔伊尼察機場（Batajnica Air Base），移交給塞爾維亞軍方，圖為CH-92A攻擊無人機。（歐新社）

2020-07-06 10:09:58

〔即時新聞／綜合報導〕塞爾維亞軍方近年來致力於武器現代化，除先前推出新型多管火箭系統「LRSVM M-18」外，近日也收到了中國的CH-92A多功用攻擊無人機，除可以偵查外，可以針對地面目標進行自動追蹤，作戰半徑逾250公里，塞爾維亞亦是該區域首個引進CH-92A無人機的國家。

綜合外媒報導，塞爾維亞國防部已完成首架中國製CH-92A攻擊無人機接收，這架無人機除具偵查及監視能力外，亦具備戰鬥打擊能力，於7月4日正式轉移至塞爾維亞巴塔伊尼察機場（Batajnica Air Base），移交給軍方。

除此之外，塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）在7月4日的記者會上更表示，將與中國專家合作，進行聯合發展計畫，以期能早日完成塞爾維亞自製戰鬥無人機。不過，武契奇拒絕回答CH-92A攻擊無人機軍購總共花了多少錢，並指出，所有武器的價格都是秘密，不是只有向中國購買的才保密。

CH-92A為中高空長程攻擊無人機，可用於偵查及各式行動，由中國航天科技集團研發，中方稱CH-92A攻擊無人機作戰半徑超過250公里、最大飛行高度5000公尺、時速近200公里。而塞爾維亞亦為該區域首個引進中國製CH-92A無人機的國家。

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