1.8米社交距離不夠！32國239專家聯名挑戰世衛防疫指南

中國先前研究指出，武肺病毒可在密閉的冷氣車廂漂浮30分鐘，傳播距離可達4.5公尺。（路透）

2020-07-05 20:41:03

〔編譯陳成良／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情仍在升溫，然而專家指出，許多「超級傳播」案例，似乎只能用氣溶膠（Aerosol）傳播途徑來解釋。來自32國239名科學家4日連署公開信，挑戰世界衛生組織（WHO）公開的武漢肺炎傳播途徑，直指WHO忽略「通風不良空間內漂浮的氣溶膠」也是傳染途徑之一，就算民眾彼此保持6呎（約1.8公尺）距離也沒用！這封公開信下週將在科學期刊發表。

專家指出，中國一家餐廳不同桌的多位顧客感染，以及華盛頓州多位合唱團員儘管在排練時採取防護措施仍感染等「超級傳播」，這似乎只能用空氣傳播的途徑來解釋。

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WHO和美國聯邦疾病防治中心（CDC）先前都強調，民眾只須擔心「由眼耳鼻口直接接觸感染物、吸入患者的飛沫」」這兩種傳播方式。不過科學家們在前述公開信中指出，多項研究顯示，病毒的氣溶膠（Aerosol）形式，也就是較微小的呼吸飛沫，可能會在空氣中漂浮很久，還會飄動數十呎遠；如果房間、巴士等狹窄空間內通風不佳，就會相當危險，就算民眾彼此保持6呎（1.8公尺）距離也沒用。

多位專家表示，許多「超級傳播」案例，似乎只能用氣溶膠傳播來解釋，包括中國一家餐廳不同桌的多位顧客感染，以及華盛頓州多位合唱團員儘管在排練時採取防護措施仍感染等。

WHO官員坦承，武肺病毒可以透過氣溶膠傳播，但也說這種情況只會在插管等醫療流程中發生，因為過程中可能會噴出大量微小粒子；CDC官員則沒有發表相關回應。

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