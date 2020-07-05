朴槿惠干政案重審10日將宣判 南韓檢方建請35年徒刑

「閨密門」弊案重審將在7月10日進行宣判，然而朴槿惠（見圖）被求刑35年，她今年已68歲，幾乎相當於無期徒刑。（法新社）

2020-07-05 21:24:56

〔即時新聞／綜合報導〕南韓首位被彈劾下台的前總統朴槿惠因「閨密門」弊案遭到南韓檢方起訴，雖然她一度在干政案二審遭判25年有期徒刑、罰款200億韓元（約新台幣5.2億元），然而南韓最高法院「韓國大法院」認為干政案中涉及的受賄部分與其他犯罪嫌疑應分開審理，因此在2019年裁定發還首爾高等法院更審，近期已審理完畢，將在7月10日進行宣判。

根據《韓聯社》 報導，朴槿惠原本在干政案二審中造遭判干政案二審判決被處25年有期徒刑、罰款200億韓元（約新台幣5.2億元）；受賄案二審判決被處5年有期徒刑、罰款27億韓元（約新台幣7146萬元），加上涉嫌介入新世界黨黨內公推案被判2年，合計有期徒刑32年。

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然而南韓最高法院「韓國大法院」認為朴槿惠在干政案中所涉及的受賄部分與其他犯罪嫌疑應分開審理，因此裁定將該案發回首爾高等法院重審。；另外針對在二審判無罪的國情院賄賂案，最高法院認為該案在國庫損失嫌疑和賄賂嫌疑，均應視為有罪，也將此案發回重審。

首爾高等法院5月對干政受賄案進行終審重審時，南韓檢方建請法院對朴槿惠的受賄部分判處有期徒刑25年，罰款300億韓元（約新台幣7.9億元），追繳贓款2億韓元（約新台幣529萬元）、就其濫用職權妨礙他人行使權力等其他部分判處有期徒刑10年，並追繳贓款33億韓元（約新台幣8735萬元）。

該案判決將在7月10日進行宣判，然而朴槿惠自2017年10月以來所有的審理與判決皆缺席，估計這此也不會出席；檢方請求判處朴槿惠有期徒刑共35年，而她今年已68歲，幾乎相當於無期徒刑。

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