美國男子躲過911恐怖攻擊 如今卻死於武漢肺炎

美國男子庫珀（Stephen Cooper，左，黑衣者）躲過911恐怖攻擊，其逃生的場景成為911最出名的照片之一。孰料庫珀躲過了恐攻卻躲不過武漢肺炎，日前病逝於佛州。（美聯社）

2020-07-05 13:33:15

〔即時新聞／綜合報導〕2001年9月11日，美國男子庫珀（Stephen Cooper）在世貿中心附近運送文件，怎知竟遇上了911恐怖攻擊，南塔高樓倒下時他就在一個街區之外，庫珀瘋狂逃生的場景成為911最出名的照片之一。孰料，庫珀躲過了恐攻卻躲不過武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），日前以78歲的年齡病逝於佛州德拉海灘醫療中心。

據《美聯社》報導，庫珀和多名上班族驚慌逃竄的狀況被《美聯社》攝影師拍到，刊載於世界各地的報紙和新聞雜誌，甚至在紐約911紀念館展出。庫珀原本不知道自己的那一刻被相片記錄了下來，直到他看到《時代》雜誌後才驚呼連連。

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庫珀的伴侶珍妮特（Janet Rashes）表示，庫珀在911恐攻時根本沒察覺自己遇到什麼樣的事情，是旁邊的警察大喊快跑才讓庫珀如夢驚醒，左臂夾著信封和大家一起衝刺，他們的身後則是世貿中心南塔倒塌時散發出來的煙塵。

庫珀27歲的女兒潔西卡（Jessica Rashes）回憶著爸爸，笑稱每年9月11日他都會把那本雜誌找出來，帶到任何聚會上炫耀。

拍攝照片的《美聯社》攝影師普朗克特（Suzanne Plunkett）則透露，她一直以來都有和照片裡的2個人聯絡，但完全不知道庫珀這個人，直到庫珀病逝後她才知道對方也曾在鏡頭裡，真的是相當可惜。

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