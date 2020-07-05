中國海警船大動作 日本稱釣魚台「領海」遭入侵長達31小時

海上保安本部表示，此次中國海警船的「入侵領海時間」長達31小時，是自8年前日本政府「尖閣諸島國有化」政策後的最長行動時間。

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報導中指出，而先前中國海警局這兩艘海警船在7月2日至3日同樣駛入釣魚台領海，對當時在該海域內作業的日本漁船進行侵擾，當時兩船就已在領海內航行30小時，此次行動則是打破先前行動的航行時長。

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