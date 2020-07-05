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中國海警船大動作 日本稱釣魚台「領海」遭入侵長達31小時

日方指出，中國海警船駛入釣魚台領海航行，從昨日至今已超過31小時。（路透）

日方指出，中國海警船駛入釣魚台領海航行，從昨日至今已超過31小時。（路透）

2020-07-05 11:26:40

〔即時新聞／綜合報導〕釣魚台主權問題近期因為日本沖繩縣石垣市議會改名行動再度引發議論，而中國海警局近期也動作頻頻，昨日凌晨派出兩艘海警船駛入釣魚台列嶼（日稱尖閣群島）周邊海域航行，從昨日至今已超過31小時，日本對此抗議中國「入侵領海」，並持續警告中國海警船。

根據日本《NHK》

海上保安本部表示，此次中國海警船的「入侵領海時間」長達31小時，是自8年前日本政府「尖閣諸島國有化」政策後的最長行動時間。

報導中指出，而先前中國海警局這兩艘海警船在7月2日至3日同樣駛入釣魚台領海，對當時在該海域內作業的日本漁船進行侵擾，當時兩船就已在領海內航行30小時，此次行動則是打破先前行動的航行時長。

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