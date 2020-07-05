巴黎LGBT驕傲遊行 聲援反種族歧視示威

巴黎4日舉行LGBT驕傲遊行，數千人到場參與。（美聯社）

2020-07-05 11:25:27

〔即時新聞／綜合報導〕法國多元性別團體4日在巴黎舉行規模較小的「同志驕傲遊行」（LGBT Pride march），數千人上街響應，除了呼籲大眾關注性工作者和移民者的議題，也響應種族平等示威，抗議警察暴行。

綜合外媒報導，由於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）大流行，巴黎正式的同志大遊行已延後到11月，但主辦團體決定舉行一場更具政治性的遊行，支持在全球延燒的「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）示威活動。

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參與遊行的一名教師馬德庫里（Ahmed Madkouri）表示，同志驕傲不僅僅是一個月的活動，每天都必須奮鬥，以傳達訊息給全世界。

民眾從皮加勒區（Pigalle）的紅磨坊（Moulin Rouge）遊行至右岸的共和國廣場（Place de la Republique），沿途高喊「我的身體，我做主」（It's my body, it's my choice！）等口號，其中也可看見一些民眾戴著口罩。

現場也可看見民眾揮舞「黑人的命也是命」標語，支持美國「佛洛伊德之死」引發的全球示威活動。

今年是美國芝加哥首場同志遊行的50週年，但受到疫情影響，全球超過200場驕傲遊行被取消或延後，台灣則在上（6）月28日舉行世界唯一真正有群眾走上街頭的彩虹大遊行。

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