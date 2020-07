巴黎LGBT驕傲遊行 聲援反種族歧視示威

巴黎4日舉行LGBT驕傲遊行,數千人到場參與。(美聯社)

2020-07-05 11:25:27

〔即時新聞/綜合報導〕法國多元性別團體4日在巴黎舉行規模較小的「同志驕傲遊行」(LGBT Pride march),數千人上街響應,除了呼籲大眾關注性工作者和移民者的議題,也響應種族平等示威,抗議警察暴行。

綜合外媒報導,由於武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)大流行,巴黎正式的同志大遊行已延後到11月,但主辦團體決定舉行一場更具政治性的遊行,支持在全球延燒的「黑人的命也是命」(Black Lives Matter)示威活動。

參與遊行的一名教師馬德庫里(Ahmed Madkouri)表示,同志驕傲不僅僅是一個月的活動,每天都必須奮鬥,以傳達訊息給全世界。

民眾從皮加勒區(Pigalle)的紅磨坊(Moulin Rouge)遊行至右岸的共和國廣場(Place de la Republique),沿途高喊「我的身體,我做主」(It's my body, it's my choice!)等口號,其中也可看見一些民眾戴著口罩。

現場也可看見民眾揮舞「黑人的命也是命」標語,支持美國「佛洛伊德之死」引發的全球示威活動。

今年是美國芝加哥首場同志遊行的50週年,但受到疫情影響,全球超過200場驕傲遊行被取消或延後,台灣則在上(6)月28日舉行世界唯一真正有群眾走上街頭的彩虹大遊行。

