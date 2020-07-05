美國慶日大胃王比賽 日混血女10分鐘豪吃48.5個熱狗堡破紀錄

今年美國國慶吃熱狗堡大賽，日本混血女子須藤美樹完成女子組7連霸，她在10分鐘內豪吃48.5個熱狗堡創下新的世界紀錄。（美聯社）

2020-07-05 11:03:30

〔即時新聞／綜合報導〕每年美國獨立紀念日（4日）紐約都會舉辦內森國際吃熱狗大賽（Nathan's Famous Hot Dog Eating Contest），日本混血女子須藤美樹成功達成女子組7連霸成就，她在10分鐘內豪吃48.5個熱狗堡創下新的世界紀錄。

綜合美媒報導，在當地時間4日紐約舉行吃熱狗大賽，大胃王參賽者要在10分鐘內狂吃熱狗堡，出生於紐約，現年34歲的歐日混血女子須藤美樹完成自2014年以來在女子組的7連霸，獲得1萬美元（約29.4萬）的冠軍獎金，不僅連7年蟬聯冠軍，須藤美樹在10分鐘內吃下了48.5個熱狗堡，打破2013年的43個熱狗堡，創下新的女子世界紀錄。

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男子組冠軍則是36歲的切斯特尼（Joey Chestnut）獲得，他吞噬75個熱狗堡，同樣打破世紀紀錄，原紀錄就是自己在2018年所創下的74個，在14年中的第13個冠軍，他也是美國職業飲食大聯盟（Major League Eating，MLE）世界排名第一。

今年由於疫情的關係，這項賽事從室外的開放空間賽事變成閉門賽，而原定男女各15人參加縮減為5人菁英賽，選手之間也有玻璃隔離。

由於疫情的關係，今年賽事從變成閉門賽，而原定男女各15人參加縮減為5人菁英賽，選手之間也有玻璃隔離。（路透）

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