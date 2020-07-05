熊本暴雨多嚴重？日本推特一張前後對比圖嚇壞網友

有網友PO出熊本縣球磨村球磨橋，暴雨前後的對比照片，讓不少網友看了難以置信。（擷取自推特）

2020-07-05 00:16:07

〔即時新聞／綜合報導〕日本九州南部豪雨成災，遭遇數十年一見的瘋狂暴雨，數萬民眾緊急撤離，日本首相安倍晉三也派出1萬人規模的自衛隊前往當地救災。對此，有網友PO出熊本縣球磨村球磨橋，在暴雨前後的比對照片，讓不少網友看了難以置信。

一名日本網友4日在推特根據日本防災訊息實況攝像機截圖畫面，PO熊本縣球磨村球磨橋在暴雨前後的照片。只見大雨來臨前，球磨橋的正常水位與暴雨後的水位差距如天壤之別。原本距離水面有數公尺的橋面，在大雨導致河川暴漲後，已經被淹在水中。

請繼續往下閱讀...

對此，日本網友紛紛留言表示「看起來好危險」、「比想像中還恐怖」、「這裡通常水量都很小，看不出是同一個地方」；根據《NHK》報導，日本河川工程學專家、九州大學教授谷島幸宏則指出，水位的上升除了受暴雨影響，也與地形有關，因為地形進入這處被兩座山夾起來的地區後，河流寬度就突然變窄，因此該地只要下雨，水位就容易上升。

目前，日本政府已經派出萬人規模的自衛隊前往救災。日本自衛隊晚間也在推特PO文，表示正在全力進行調度搜救，竭盡全力挽救生命，並蒐集、統計死傷訊息。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法