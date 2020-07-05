熊本暴雨多嚴重？日本推特一張前後對比圖嚇壞網友
〔即時新聞／綜合報導〕日本九州南部豪雨成災，遭遇數十年一見的瘋狂暴雨，數萬民眾緊急撤離，日本首相安倍晉三也派出1萬人規模的自衛隊前往當地救災。對此，有網友PO出熊本縣球磨村球磨橋，在暴雨前後的比對照片，讓不少網友看了難以置信。
一名日本網友4日在推特根據日本防災訊息實況攝像機截圖畫面，PO熊本縣球磨村球磨橋在暴雨前後的照片。只見大雨來臨前，球磨橋的正常水位與暴雨後的水位差距如天壤之別。原本距離水面有數公尺的橋面，在大雨導致河川暴漲後，已經被淹在水中。
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對此，日本網友紛紛留言表示「看起來好危險」、「比想像中還恐怖」、「這裡通常水量都很小，看不出是同一個地方」；根據《NHK》報導，日本河川工程學專家、九州大學教授谷島幸宏則指出，水位的上升除了受暴雨影響，也與地形有關，因為地形進入這處被兩座山夾起來的地區後，河流寬度就突然變窄，因此該地只要下雨，水位就容易上升。
目前，日本政府已經派出萬人規模的自衛隊前往救災。日本自衛隊晚間也在推特PO文，表示正在全力進行調度搜救，竭盡全力挽救生命，並蒐集、統計死傷訊息。
#自衛隊 は、熊本県知事の要請に基づく #災害派遣活動 を継続しています。人命救助活動や被害情報収集等に全力を尽くしています。 写真は #陸上自衛隊 #第２４普通科連隊（えびの）の隊員による人命救助活動の様子です。（#熊本県 #球磨郡） #熊本 #大雨 pic.twitter.com/36UAuNMVvV— 防衛省・自衛隊（災害対策） （@ModJapan_saigai） July 4, 2020
どれだけ危険か分かる写真 この状態から緊急放流する可能性があります。避難指示エリアの皆さま、どうか命を守ってください！！ #球磨川氾濫 #熊本県 pic.twitter.com/kQYNCYFg2V— De_niro （@tsuribito007） July 4, 2020