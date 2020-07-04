土耳其工廠逾百噸滯銷煙火爆炸 增至4死108傷3失蹤

發生事故的煙火工廠一片狼藉，目前已知釀成4死108傷，尚有3人失蹤。（歐新社）

2020-07-04 14:36:20

〔即時新聞／綜合報導〕土耳其西北部的薩卡里亞省亨德克（Hendek）鎮外一處煙火工廠在當地時間3日發生爆炸，工廠內存放逾100噸的煙火助長火勢，提高了救援難度；爆炸事故具體主因目前尚未明朗，而截至最新消息，死傷人數已攀升至4死108傷。

根據《NHK》報導，當事煙火工廠共有150名員工，事發當下，工廠內堆放大量尚未販售之煙火，成為助長火勢主因之一，同時也在燃燒過程中引發其他爆炸，大幅增加救援難度。可怕的爆炸聲響不斷，數十公里內可聞，許多影片也拍到爆炸地點出現大量蕈狀雲。

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警消獲報後隨即調派大量人力前往救援，據該國衛生部長科卡（Fahrettin Koca）當日初步回報，爆炸已知釀成2死73傷；烈焰持續至當日晚間方才熄滅，死亡及受傷人數隨時間延長而不斷增加，據土國最新統計，此事故目前已知釀成4死108傷，另外還有3人下落不明，當局仍持續搜查中。

受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，土國民眾配合政府防疫政策，減少不必要的娛樂活動，進而影響相關產品買賣，因此當事工廠內才會存放大量滯銷煙火，《NHK》引述當地媒體數字，事發當下，工廠堆放之煙火達110噸。

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